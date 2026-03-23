As críticas às regras da temporada 2026 da Fórmula 1 vêm crescendo em algumas partes do paddock, e Carlos Sainz, da Williams, é a mais recente voz a manifestar suas preocupações sobre a nova era técnica da categoria.

Para 2026, a F1 lançou novos regulamentos que exigem carros menores e mais ágeis, além de unidades de potência que dependam de uma divisão de quase 50/50 entre o motor elétrico e o de combustão interna. Como resultado, os pilotos tiveram que adaptar seu estilo para recarregar as baterias e ter potência suficiente para completar uma volta.

A recuperação de energia exigida requer um elemento de 'lift-and-coast' para recarregar as baterias, e os pilotos têm mais sistemas e configurações para controlar ao longo de uma volta. Isso gerou críticas de alguns pilotos, incluindo o tetracampeão Max Verstappen, que apelidou as novas regras de “Fórmula E com esteróides”.

Sainz agora levantou suas próprias preocupações sobre a nova era da F1, sugerindo que alguns aspectos do regulamento “definitivamente precisam ser repensados”.

“Acho que em uma pista como a da China elas não são tão ruins”, disse Sainz, quando questionado sobre sua opinião a respeito dos novos regulamentos. “Porque temos muita energia e muitas oportunidades de captação, o que, no fim das contas, significa que os motores se comportam de maneira muito diferente em relação ao ano passado, mas não tão diferente quanto em Melbourne".

“Acho que Melbourne, Monza, Spa, definitivamente precisam ser repensadas. Acho que o desenvolvimento também vai contribuir, mas tenho 100% de certeza de que esta não é a F1 como eu gostaria de ver, e também tenho certeza de que as pessoas no topo percebem e sabem disso".

"Quando você observa o que estão fazendo com os gráficos e tudo mais, eles estão tentando fazer o possível para vender algo que, creio eu, todos sabemos que não é a fórmula certa para a F1.”

Carlos Sainz, Williams Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Embora o espanhol tenha admitido que não esperava que a FIA “acertasse completamente logo no início da temporada”, ele esperava que a F1 e sua entidade reguladora pudessem ajustar os regulamentos para melhorar o espetáculo.

“Espero sinceramente que haja mudanças em breve, porque esta não é a melhor fórmula”, acrescentou. “Desde que todos estejam cientes, acho que não há problema em não acertar completamente no início da temporada e, depois, fazer ajustes para garantir que as coisas melhorem.”

“Tenho em mente a F1 ideal, como ela deveria ser, e definitivamente esta está muito longe disso", concluiu Sainz.

Esse desejo de mudança é uma opinião compartilhada por muitos no paddock, com alguns pedindo mudanças no procedimento de largada, na divisão entre o motor elétrico e o de combustão interna e até mesmo um retorno às unidades de potência naturalmente aspiradas – o que provavelmente não acontecerá antes da próxima reformulação de motores da F1 em 2030/31.

No entanto, é improvável que tal reformulação ocorra antes do GP do Japão, que acontece neste fim de semana entre os dias 27 e 29 de março, com o chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, chegando a sugerir que a F1 precisava de cinco corridas para realmente avaliar as novas regras.

Após a China, o chefe de equipe alertou contra “uma reação precipitada” à reação negativa que a nova era da F1 está enfrentando por parte dos pilotos.

“Para mim, é preciso ver vários circuitos diferentes e então decidir: OK, qual é a questão global, no que precisamos nos concentrar para resolver, porque se fizermos isso com apenas uma ou duas provas, não acho que possamos formar uma opinião muito equilibrada”, disse ele.

Com o cancelamento das provas em Jeddah e no Bahrein em abril, a quinta etapa de 2026 será o GP do Canadá, de 22 a 24 de maio, após o GP de Miami, nos dias 1º à 3 de maio.

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