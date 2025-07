Saiba quem será equipe de narração da F1 da Globo em 2026

Com a confirmação do retorno da Fórmula 1 para a TV Globo, muitos fãs se questionam quem serão as vozes que acompanharam as etapas ao longo da temporada, contando a partir de 2026, quando a categoria volta à emissora carioca.

Segundo a apuração do Motorsport.com e como já havia sido adiantado por nossa equipe ainda em 2024, quando as primeiras negociações começaram, a Globo irá transmitir 15 corridas na TV aberta, contando com o GP de São Paulo, com todas estando disponíveis no Sportv e Globoplay.

A equipe de transmissão deve contar com os nomes de Everaldo Marques, Luís Roberto, Luciano Burti, Rafael Lopes, Gui Pereira, Julia Guimarães e Marcelo Courrege.

A narração será responsabilidade de Everaldo Marques e Luís Roberto, que terão Burti e Lopes como comentaristas ao longo dos fins de semana. As reportagens in loco devem ser divididas entre Gui Pereira, Julia Guimarães e Marcelo Courrege.

Sabemos que a Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy e Porsche Supercup também entrarão no pacote de transmissão, mas não teve suas equipes confirmadas até o momento. As transmissões das categorias de base devem acontecer apenas no Sportv.

Importante ressaltar que o contrato será válido por três temporadas, com possibilidade de renovação no fim de 2028.

