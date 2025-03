F1: Sainz admite que "ainda não está se sentindo em casa" na Williams

Carlos Sainz admitiu que ainda não se sente em casa no cockpit de seu carro de Fórmula 1 da Williams, depois de uma exibição decepcionante na classificação da sprint do GP da China. O espanhol se juntou à Williams vindo da Ferrari e teve um bom ritmo nos testes da pré-temporada, antes de bater durante o período de safety car no GP da Austrália no último fim de semana.

Sainz, com quatro vitórias na F1, conseguiu apenas o 13º lugar no grid para a sprint em Xangai - em contraste com o companheiro de equipe Alex Albon, que ficou entre os 10 primeiros - e admitiu que ainda está aprendendo a lidar com o novo ambiente.

"Tive dificuldades o dia todo com o equilíbrio e as duas sessões foram bastante difíceis", disse o espanhol.

"Na qualificação para a sprint, tivemos alguns problemas, incluindo uma sensação estranha com o assento, que vamos analisar, mas, no geral, tudo se resume ao fato de eu ainda não me sentir à vontade no carro. Estávamos lutando com alguns problemas de equilíbrio e, especialmente no Q2, não sabíamos exatamente onde encontrar o tempo da volta e estávamos forçando um pouco demais."

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ainda tenho que aprender e entender muitas coisas sobre o carro e sei que, com mais quilometragem, isso vai acontecer."

"Espero que amanhã possamos colocar tudo em ordem e melhorar o resultado de hoje para o domingo. Tem sido um fim de semana difícil até agora, estamos tentando encontrar o equilíbrio do carro, parece bem diferente aqui com o vento e, como eu disse, estou lutando para encontrar o tempo de volta quando se trata de qualificação", finalizou o espanhol.

Albon acredita que a degradação dos pneus pode desempenhar um papel fundamental durante a corrida sprint, já que muitas equipes parecem estar tendo dificuldade com as temperaturas.

"Não é tão fácil saber o que fazer com os pneus, acho que os eles têm sido, vimos isso este ano até agora, muito sensíveis e curvas longas como as da China tendem a fazer os pneus trabalharem um pouco mais", disse ele.

"É difícil colocá-los em um bom lugar, então vamos trabalhar um pouco durante a noite e tentar voltar mais fortes amanhã. Acho que a granulação vai ser um grande ponto de discussão, especialmente na dianteira, que é o que tem sido difícil com pouco combustível, mas com muito combustível fica fora de controle.

"Portanto, acho que será uma corrida muito controlada. Infelizmente, pode parecer um pouco entediante nas primeiras voltas e, depois, você verá um pouco de corrida no final."

