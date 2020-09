Se Lewis Hamilton foi o grande nome do sábado da Fórmula 1 em Monza, Carlos Sainz não ficou muito atrás. O espanhol conseguiu encaixar uma ótima volta na última saída do Q3 e garantiu o terceiro lugar para a McLaren no GP da Itália. Sainz celebrou o feito após o fim do treino.

"Honestamente, eu sentia que a performance era boa desde o início da classificação. No Q1, eu consegui passar com apenas uma volta, foi uma volta forte e fui mantendo o ritmo desde então".

"Na última volta, eu quase errei, tive um momento complicado na Lesmo e quase perdi o carro. Eu tive que dar o meu melhor na Ascari e na Parabolica".

"Tinha ido muito bem no Q1 e no Q2, mas não comecei bem o Q3. Não tinha acertado a volta e estava esperando a segunda saída. A volta não começou bem e eu já estava precisando de uma boa performance nas curvas finais, e foi onde eu fui com tudo, arrisquei. Mergulhei na Ascari".

Sainz admitiu que não será fácil manter a posição na corrida, e falou também que esperava mais da Renault.

"Sobre o ritmo de corrida, acho que não é tão bom quanto o terceiro lugar, mas vamos tentar o máximo para ficar ali. Temos as Renaults neste fim de semana, achei inclusive que eles seriam mais rápidos que nós".

