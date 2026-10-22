Piloto da Williams e diretor da Associação de Pilotos de Grandes Prêmios da Fórmula 1 (GPDA), Carlos Sainz admite que não está convencido com o discurso dos diretores da categoria de que os GPs do Catar e de Abu Dhabi estão mantidos, em meio às incertezas sobre o futuro do conflito no Oriente Médio.

Tanto a F1 quanto a FIA mantém o posicionamento de que a temporada 2026 manterá suas duas corridas finais no Catar e em Abu Dhabi no fim de novembro / começo de dezembro.

Sem uma resolução à vista para o conflito em andamento entre os EUA, Israel e o Irã, além de novos ataques à Arábia Saudita pelo Iêmen, a situação no Oriente Médio continua extremamente volátil. O panorama também deve ser influenciado pelas eleições de meio de mandato dos EUA em 3 de novembro, com vários veículos relatando que os EUA e Israel estão preparando novos ataques ao Irã após a eleição.

A F1 vem trabalhando em um plano de contingência com uma final de temporada alternativa em Ímola, no fim de semana de Abu Dhabi, mas todas as indicações dos diretores são de que eles estão muito empenhados em seguir em frente com a rodada dupla no Oriente Médio com base nas informações atuais e nas garantias que receberam.

Photo by: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Mas Sainz sente que é "difícil" e "prematuro" imaginar as corridas no Oriente Médio com base no ciclo atual de notícias.

"Eles parecem muito convencidos de que vai acontecer", disse Sainz em Austin. "Acho que, do meu lado pessoal, e não falando como GPDA, é muito difícil estar convencido agora porque ainda há muitas coisas acontecendo no Oriente Médio. E também há obviamente uma eleição nos EUA e coisas que vão acontecer no lado político que podem afetar forma muito repentina. Então, acho prematuro estar tão convencido".

Mas Sainz também sente que os pilotos têm pouca escolha a não ser depositar sua confiança no que os executivos decidirem, já que eles têm mais informações sobre o que está acontecendo no terreno.

"Do jeito que está, iríamos ao Catar e a Abu Dhabi e, se a FIA e a F1 decidirem que isso ainda é seguro, acho que nós, como pilotos, temos que seguir o que eles disserem. Não é como se tivéssemos tantas informações internas quanto eles têm, então precisamos seguir a orientação deles e confiar na tomada de decisão deles".

"Mas apenas do jeito que está, acho que o mundo pode mudar muito no próximo mês e meio. Então precisamos ser [reativos] a qualquer coisa que aconteça e não simplesmente ir porque queremos ir agora".

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