Sainz pede comentaristas de TV entre comissários da F1; entenda

Carlos Sainz sugeriu que a inclusão de dois ou três ex-pilotos de Fórmula 1 recentes no painel de comissários eliminaria a necessidade das polêmicas diretrizes, com base em sua aprovação da análise dos incidentes recentes feita pelos comentaristas das emissoras de TV.

Os pilotos e a FIA discutiram, na noite de quinta-feira (27) o estado das diretrizes da F1, com Sainz sugerindo que a aplicação dessas normas criou mais problemas devido à sua subjetividade e interpretação.

O espanhol, que, junto com George Russell, é diretor da Associação de Pilotos de GPs (GPDA), acha que muitos dos pilotos não concordam com a aplicação dessas diretrizes e que as investigações e penalidades recentes foram incorretas.

No entanto, ele elogiou a análise das emissoras sobre os incidentes recentes e considerou que eles demonstraram o valor de um piloto com experiência recente na F1 no painel de comissários. Sainz afirmou que concordou "90%" das vezes com as avaliações dos ex-pilotos sobre um determinado incidente - Jolyon Palmer, da F1TV, e Karun Chandhok e Anthony Davidson, da Sky F1, foram citados nominalmente.

Perguntado pelo Motorsport.com se ele achava que as diretrizes eram realmente necessárias, Sainz considerou que a inclusão de ex-pilotos de uma safra semelhante à dos empregados pelas emissoras atuais no processo de tomada de decisão evitaria a necessidade de corridas estritamente regulamentadas.

"Vi algumas análises de vários incidentes, e acho que em alguns deles Karun Chandhok, em outros Jolyon Palmer, em outros Anthony Davidson", disse Sainz.

"Toda vez que vejo essa análise que eles fazem e o veredicto que eles dão dos pilotos que correram recentemente, acho que eles fazem uma análise muito boa e colocam a culpa corretamente na maioria das vezes sobre quem realmente tem a culpa, ou se é realmente apenas um incidente de corrida".

Anthony Davidson, Sky F1 Foto de: Sky Sport

"Meu futuro ideal é que não haja diretrizes e [que tenha] pessoas capazes de julgar esse tipo de incidente, assim como esses três que acabei de mencionar fazem após as corridas".

"Mais uma vez, essa é apenas a minha opinião, mas estou bastante impressionado com o trabalho que algumas transmissões fazem depois de uma corrida com essa análise profunda de cada um dos incidentes e como eles aplicam a culpa ou não em determinados cenários".

"Acho que esse é um nível de análise e um nível de administração, se quisermos chamar assim, que considero de alto nível. Provavelmente não significa que concordaremos 100% com o que essas três pessoas, três ex-pilotos, dizem, mas acho que muitas vezes eles estão muito próximos de estarem 90% corretos".

"Eu realmente sinto que eles entenderam o que aconteceu naquele incidente e o julgamento que fizeram. E isso não significa que os comissários não façam um bom trabalho, significa apenas que o que eu vejo depois da corrida dessas pessoas é, na verdade, um nível muito alto".

"Acho que, sem as diretrizes, eles seriam capazes de julgar cada decisão corretamente e não haveria conceito preconcebidos ou algo do gênero".

Sainz afirmou que as diretrizes incentivam os comissários a aplicar a culpa a um incidente que anteriormente teria sido considerado como um incidente de corrida.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

Falando sobre as diretrizes, Sainz disse: "Acho que primeiro precisamos nos reunir e analisar alguns dos incidentes, e acho que houve muita divisão de opinião entre os pilotos e os comissários da FIA, apenas maneiras diferentes de julgar diferentes incidentes.

"Acho que este ano houve um pouco de confusão em relação a alguns deles. Acho que precisamos nos reunir e analisá-los com calma, fora do calor do momento.

"Estamos agora em uma quinta-feira antes de uma corrida e tentamos, com sorte, chegar a uma solução, uma solução melhor para o futuro.

"Minha opinião pessoal - não estou falando do ponto de vista da GPDA, estou apenas falando como Carlos Sainz - é que há potencial para fazer melhor. E acho que as próprias diretrizes criaram mais problemas do que soluções para muitos problemas que aconteceram este ano na maneira como julgamos os incidentes".

"Quase não houve espaço para incidentes de corrida este ano. Sempre foi branco ou preto, porque fomos apoiados pelas diretrizes, e as diretrizes não permitiram que os incidentes de corrida fossem julgados como incidentes de corrida, porque sempre havia um pneu na frente, ou atrás de um espelho... seja lá o que as diretrizes dizem, eu não as sei de cor! Nesse sentido, a implementação dessas diretrizes não foi muito bem-sucedida", concluiu.

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!