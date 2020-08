Piloto espanhol da McLaren, Carlos Sainz não participa do GP da Bélgica de Fórmula 1 neste domingo pois teve uma falha no escapamento de seu carro um pouco antes da corrida de Spa-Francorchamps.

Sainz relatou que algo "quebrou" em seu carro McLaren MCL35 enquanto completava sua volta de instalação no grid em Spa, dizendo pelo rádio para a equipe que havia "fumaça saindo do carro".

O piloto espanhol voltou aos boxes e foi levado de volta para a garagem da McLaren enquanto a equipe trabalhava para tentar resolver o problema antes do início da corrida, o que acabou não ocorrendo. A McLaren disse logo depois que Sainz voltou à garagem pois um problema no motor levou à falha no escapamento, que será investigada depois da corrida. O competidor correrá pela Ferrari a partir do ano que vem.

