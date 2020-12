Neste final de semana, Carlos Sainz encerra uma boa parceria que teve com a McLaren nas duas últimas temporadas da Fórmula 1, que rendeu seus primeiros pódios, e um contrato com a Ferrari para 2021. E para o GP de Abu Dhabi, o espanhol prevê uma etapa emocionante, mas com a necessidade de manter a cabeça focada na luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

Sainz foi um dos destaques da temporada 2020, sendo uma presença constante na zona de pontos e seu bom 2019 com a McLaren, incluindo o pódio no GP do Brasil após a punição a Lewis Hamilton lhe rendeu um contrato de dois anos com a Ferrari a partir de 2021, correndo ao lado de Charles Leclerc.

Sua contratação foi um dos primeiros movimentos do mercado de pilotos durante a paralisação forçada pela pandemia, levando também à contração de Daniel Ricciardo para ocupar seu lugar na McLaren, enquanto a Renault oficializou a volta de Fernando Alonso ao grid.

E mesmo com a contração cedo no ano, a McLaren afirmou diversas vezes que tudo foi feito às claras, devido ao bom relacionamento de Sainz com o chefe Andreas Seidl e o CEO Zak Brown.

Antes de seu último final de semana com a equipe, Sainz falou sobre suas expectativas.

"Esta será minha última corrida com a McLaren depois de uma trajetória fantástica nos últimos dois anos. Será um final de semana emocionante, mas temos que correr primeiro. Vou lutar por todos na equipe enquanto enfrentamos a última etapa da temporada juntos".

"Vamos para Abu Dhabi de cabeça erguida. Lutamos muito para estar onde estamos neste momento e podem ter certeza de que seguiremos assim até o fim para obter o melhor resultado possível".

Lando Norris, companheiro de Sainz desde o ano passado, destacou a amizade entre eles e o quanto aprendeu com o espanhol.

"Esta é a última prova de Carlos ao meu lado na equipe. Aprendi muito com ele ao longo dos dois últimos anos e tenho certeza que ele aprendeu um pouco comigo também. Vamos lutar juntos pela equipe até a bandeira quadriculada, e mal posso esperar para lutar contra ele na pista no ano que vem".

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que o espanhol teve "um impacto incrível" na equipe e desejou o melhor em 2021 mas, enquanto isso, o foco segue em ter um bom final de semana em Abu Dhabi.

"É preciso prestar um homenagem a Carlos, que vai para sua última corrida com a McLaren. Ao lado de Lando, ele criou um impacto incrível em nossa equipe ao longo dos dois últimos anos, ajudando a crescer".

"Foi um prazer trabalhar com ele, e todos na McLaren lhe desejam o melhor para 2021 e além. Mas, antes disso, mal posso esperar por essa última corrida ao seu lado em Abu Dhabi. Como equipe, vamos lutar até a linha de chegada, e sei que Carlos vai dar o seu melhor".

"Pela última vez em 2020, vamos competir juntos, nos concentrar na equipe e vamos ficar prontos para aproveitar qualquer oportunidade que apareça no caminho. Tenho certeza que será um final emocionante".

