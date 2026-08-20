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Espanhol garantiu um belo aumento com o novo acordo com a equipe de Grove mesmo sem títulos

Livia Veiga
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz garantiu uma renovação de peso com a Williams depois de muitos rumores de que o piloto estaria procurando uma nova equipe na Fórmula 1 para 2027. O piloto, apesar de não ter nenhum título, terá um salário muito próximo dos campeões.

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Atualmente, Max Verstappen lidera a tabela de salários. As especulações falam de um valor na casa dos 70 milhões de euros anuais (R$ 424,2 milhões), mas esse valor pode variar, principalmente porque o tetracampeão acabou de renovar seu acordo com a Red Bull.

Na segunda posição, temos Lewis Hamilton e seu contrato muito bem abastecido com a Ferrari: cerca de 60 milhões de euros por ano (R$ 363,6 milhões). E é então que essa tabela fica, no mínimo, curiosa: os dois próximos pilotos não são campeões mundiais, mas recebem como se fossem.

Charles Leclerc e George Russell são muito valorizados por suas equipes e seus acordos variam entre 40 e 34 milhões de euros - entre R$ 242,4 e 206 milhões.

Sainz aparece na sexta colocação, logo atrás do atual campeão mundial Lando Norris. O espanhol, segundo informações do jornal Marca, receberá um valor de 30 milhões de euros - R$ 181,8 milhões - com seu novo acordo.

PILOTO EQUIPE VALOR (EURO) VALOR (REAL)
Max Verstappen Red Bull 70 milhões R$ 424,2 milhões
Lewis Hamilton Ferrari 60 milhões R$ 363,6 milhões
Charles Leclerc Ferrari 40 milhões R$ 242,4 milhões
George Russell Mercedes 34 milhões R$ 206 milhões
Lando Norris McLaren 30 milhões R$ 181,8 milhões
Carlos Sainz Williams 30 milhões R$ 181,8 milhões
Fernando Alonso Aston Martin 20 milhões R$ 121,2 milhões
Oscar Piastri McLaren 13 milhões R$ 68,4 milhões
Pierre Gasly Alpine 12 milhões R$ 63,1 milhões
Alexander Albon Williams 12 milhões R$ 63,1 milhões
Lance Stroll Aston Martin 12 milhões R$ 63,1 milhões
Sergio Pérez Cadillac 8 milhões R$ 42,1 milhões
Nico Hulkenberg Audi 7 milhões R$ 36,8 milhões
Esteban Ocon Haas 7 milhões R$ 36,8 milhões
Isack Hadjar Red Bull 5 milhões R$ 26,3 milhões
Valtteri Bottas Cadillac 5 milhões R$ 26,3 milhões
Gabriel Bortoleto Audi 2 milhões R$ 10,5 milhões
Kimi Antonelli Mercedes 2 milhões R$ 10,5 milhões
Oliver Bearman Haas 1 milhão R$ 5,26 milhões
Liam Lawson Racing Bulls 1 milhão R$ 5,26 milhões
Franco Colapinto Alpine 500 mil a 1 milhão R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões
Arvid Lindblad Racing Bulls 500 mil a 1 milhão R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões

AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

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