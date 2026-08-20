Sainz se junta a campeões da F1 com salário milionário na Williams; veja lista completa
Espanhol garantiu um belo aumento com o novo acordo com a equipe de Grove mesmo sem títulos
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Carlos Sainz garantiu uma renovação de peso com a Williams depois de muitos rumores de que o piloto estaria procurando uma nova equipe na Fórmula 1 para 2027. O piloto, apesar de não ter nenhum título, terá um salário muito próximo dos campeões.
Atualmente, Max Verstappen lidera a tabela de salários. As especulações falam de um valor na casa dos 70 milhões de euros anuais (R$ 424,2 milhões), mas esse valor pode variar, principalmente porque o tetracampeão acabou de renovar seu acordo com a Red Bull.
Na segunda posição, temos Lewis Hamilton e seu contrato muito bem abastecido com a Ferrari: cerca de 60 milhões de euros por ano (R$ 363,6 milhões). E é então que essa tabela fica, no mínimo, curiosa: os dois próximos pilotos não são campeões mundiais, mas recebem como se fossem.
Charles Leclerc e George Russell são muito valorizados por suas equipes e seus acordos variam entre 40 e 34 milhões de euros - entre R$ 242,4 e 206 milhões.
Sainz aparece na sexta colocação, logo atrás do atual campeão mundial Lando Norris. O espanhol, segundo informações do jornal Marca, receberá um valor de 30 milhões de euros - R$ 181,8 milhões - com seu novo acordo.
|PILOTO
|EQUIPE
|VALOR (EURO)
|VALOR (REAL)
|Max Verstappen
|Red Bull
|70 milhões
|R$ 424,2 milhões
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|60 milhões
|R$ 363,6 milhões
|Charles Leclerc
|Ferrari
|40 milhões
|R$ 242,4 milhões
|George Russell
|Mercedes
|34 milhões
|R$ 206 milhões
|Lando Norris
|McLaren
|30 milhões
|R$ 181,8 milhões
|Carlos Sainz
|Williams
|30 milhões
|R$ 181,8 milhões
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|20 milhões
|R$ 121,2 milhões
|Oscar Piastri
|McLaren
|13 milhões
|R$ 68,4 milhões
|Pierre Gasly
|Alpine
|12 milhões
|R$ 63,1 milhões
|Alexander Albon
|Williams
|12 milhões
|R$ 63,1 milhões
|Lance Stroll
|Aston Martin
|12 milhões
|R$ 63,1 milhões
|Sergio Pérez
|Cadillac
|8 milhões
|R$ 42,1 milhões
|Nico Hulkenberg
|Audi
|7 milhões
|R$ 36,8 milhões
|Esteban Ocon
|Haas
|7 milhões
|R$ 36,8 milhões
|Isack Hadjar
|Red Bull
|5 milhões
|R$ 26,3 milhões
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|5 milhões
|R$ 26,3 milhões
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2 milhões
|R$ 10,5 milhões
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2 milhões
|R$ 10,5 milhões
|Oliver Bearman
|Haas
|1 milhão
|R$ 5,26 milhões
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1 milhão
|R$ 5,26 milhões
|Franco Colapinto
|Alpine
|500 mil a 1 milhão
|R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|500 mil a 1 milhão
|R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões
AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Brasil: Denis Navarro quer virar o jogo em Londrina
NASCAR Brasil: Firás Fahs competirá pela 1ª vez no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina
F1: Com Câmara na lista, Haas avaliará candidatos à vaga de Ocon na próxima semana
Collet chega animado a Washington para última prova de rua da Indy em 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários