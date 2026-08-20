Carlos Sainz garantiu uma renovação de peso com a Williams depois de muitos rumores de que o piloto estaria procurando uma nova equipe na Fórmula 1 para 2027. O piloto, apesar de não ter nenhum título, terá um salário muito próximo dos campeões.

Atualmente, Max Verstappen lidera a tabela de salários. As especulações falam de um valor na casa dos 70 milhões de euros anuais (R$ 424,2 milhões), mas esse valor pode variar, principalmente porque o tetracampeão acabou de renovar seu acordo com a Red Bull.

Na segunda posição, temos Lewis Hamilton e seu contrato muito bem abastecido com a Ferrari: cerca de 60 milhões de euros por ano (R$ 363,6 milhões). E é então que essa tabela fica, no mínimo, curiosa: os dois próximos pilotos não são campeões mundiais, mas recebem como se fossem.

Charles Leclerc e George Russell são muito valorizados por suas equipes e seus acordos variam entre 40 e 34 milhões de euros - entre R$ 242,4 e 206 milhões.

Sainz aparece na sexta colocação, logo atrás do atual campeão mundial Lando Norris. O espanhol, segundo informações do jornal Marca, receberá um valor de 30 milhões de euros - R$ 181,8 milhões - com seu novo acordo.

PILOTO EQUIPE VALOR (EURO) VALOR (REAL) Max Verstappen Red Bull 70 milhões R$ 424,2 milhões Lewis Hamilton Ferrari 60 milhões R$ 363,6 milhões Charles Leclerc Ferrari 40 milhões R$ 242,4 milhões George Russell Mercedes 34 milhões R$ 206 milhões Lando Norris McLaren 30 milhões R$ 181,8 milhões Carlos Sainz Williams 30 milhões R$ 181,8 milhões Fernando Alonso Aston Martin 20 milhões R$ 121,2 milhões Oscar Piastri McLaren 13 milhões R$ 68,4 milhões Pierre Gasly Alpine 12 milhões R$ 63,1 milhões Alexander Albon Williams 12 milhões R$ 63,1 milhões Lance Stroll Aston Martin 12 milhões R$ 63,1 milhões Sergio Pérez Cadillac 8 milhões R$ 42,1 milhões Nico Hulkenberg Audi 7 milhões R$ 36,8 milhões Esteban Ocon Haas 7 milhões R$ 36,8 milhões Isack Hadjar Red Bull 5 milhões R$ 26,3 milhões Valtteri Bottas Cadillac 5 milhões R$ 26,3 milhões Gabriel Bortoleto Audi 2 milhões R$ 10,5 milhões Kimi Antonelli Mercedes 2 milhões R$ 10,5 milhões Oliver Bearman Haas 1 milhão R$ 5,26 milhões Liam Lawson Racing Bulls 1 milhão R$ 5,26 milhões Franco Colapinto Alpine 500 mil a 1 milhão R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões Arvid Lindblad Racing Bulls 500 mil a 1 milhão R$ 2,63 a R$ 5,26 milhões

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