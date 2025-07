A Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, abriu oficialmente uma nova base no Reino Unido antes da transição para a escuderia de trabalho da Audi em 2026.

A marca alemã fará sua estreia na F1 em 2026 ao concluir a aquisição total da Sauber, equipe suíça que entrou para o campeonato mundial em 1993.

Embora a Audi divida suas operações principalmente entre a atual sede suíça da Sauber, em Hinwil, e uma operação de unidade de potência em Neuburg, na Alemanha, em fevereiro ela anunciou planos para abrir um terceiro campus no "vale do automobilismo" do Reino Unido.

Essa é uma área que abrange as regiões sudeste e centrais da Inglaterra, com sete equipes de F1 atualmente sediadas lá. Assim, a organização espera atrair os melhores talentos já empregados na área, o que significa que os possíveis recrutas não precisariam se mudar para o exterior.

Na terça-feira, a Sauber confirmou que havia inaugurado seu centro de tecnologia em Bicester, um terreno de 1,8 quilômetros quadrados (ou 252 campos de futebol) localizado em Oxfordshire.

Mattia Binotto, chefe do projeto da Audi na F1, comentou: "A inauguração do Centro de Tecnologia da Sauber Motorsport em Bicester Motion é um marco significativo à medida que nos preparamos para a chegada da Audi à Fórmula 1".

"Essa instalação nos permitirá aproveitar o pool de talentos do vale do automobilismo e fortalecer ainda mais nossas capacidades técnicas, ao mesmo tempo em que fazemos parte de um cluster próspero em Bicester Motion, onde se vive e respira automobilismo. O apoio que ele [fornecerá] à Hinwil será importante para nosso sucesso a longo prazo".

Jonathan Wheatley, diretor de equipe da Stake F1 Team Kick Sauber e Mattia Binotto, COO e CTO da Stake F1 Team Kick Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A Bicester Motion não fará parte do limite de custos do próximo ano, o que deve beneficiar a equipe. A Sauber argumenta há muito tempo que o custo de vida na Suíça aumentou os custos da equipe.

Daniel Geoghegan, CEO da Bicester Motion, acrescentou: "Damos as calorosas boas-vindas à Sauber Motorsport, o que é um passo emocionante em sua transformação para a Audi F1 antes da temporada de F1 do próximo ano".

"É emocionante que a Bicester Motion tenha sido escolhida como sua base no Reino Unido, conectando-se às suas operações na Suíça e na Alemanha para apoiar sua visão de oferecer sustentabilidade, inovação e desempenho máximo no automobilismo".

"Eles se juntam a muitas outras empresas automotivas e de aviação pioneiras, juntamente com a Motorsport UK, o órgão regulador desse grande setor, já sediado aqui. Estamos ansiosos para ver a equipe se desenvolver e continuar sua transformação dentro e fora da pista".

A Sauber está atualmente em nono lugar na classificação de construtores da F1 de 2025, com seus pilotos, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, ambos contratados para 2026.

