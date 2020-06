Schumacher quer Frank e Claire Williams fora da equipe de F1

Ralf Schumacher correu para a Williams entre 1999 e 2004 e conseguiu todas as seis vitórias na Fórmula 1 pela tradicional equipe britânica. Mais de 15 anos depois, ele não economizou nas críticas à família Williams, que, em sua opinião, é amplamente responsável pelo declínio esportivo e econômico.

"Nem Frank foi capaz de continuar na equipe nessa era mais moderna, nem sua filha. Há muito a ser reencontrado no estilo de gerenciamento. Na minha opinião, a Williams perdeu o jeito há muito tempo."

"Eu mesmo vi. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram. O gerenciamento de cima e com muita pressão, que era o modo de Frank trabalhar não está mais atualizado. Há muitas pessoas jovens e graduadas que ficam na Fórmula 1 por um curto período de tempo. Elas simplesmente não podem ser tratadas assim.”

“Eu só compraria a Williams se Frank e Claire saíssem por completo e um bom investidor aparecesse. Se tivesse o parceiro certo e o dinheiro, entraria nessa imediatamente. Mas é necessário varrer a Williams por completo”.

“Não posso criticar uma venda para empresários milionários. Fico feliz de ver que há pessoas que amam nosso esporte e que estão prontas para investir, mesmo que seja só por seus filhos”, disse, se referindo a Michael Latifi, pai do piloto Nicholas Latifi, que estará na F1 neste ano, que também é acionista da Williams hoje.

