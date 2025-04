Após a vitória de Max Verstappen no GP do Japão, o ex-piloto de Fórmula 1 Johnny Herbert relembrou o tempo em que era companheiro de equipe do heptacampeão Michael Schumacher na Benetton.

O britânico vencedor de 3 GPs dividiu a garagem com 'Schumi' entre 1994 e 1995, os quais marcaram os dois primeiros títulos do alemão na F1.

Em uma entrevista ao FastSlots, Herbert explicou o motivo: "Antes da corrida, Max fez uma declaração muito parecida com a de Schumacher: 'Não tenho chance neste fim de semana'. Isso foi interessante".

"Porque Michael também costumava fazer isso. Então ele venceu a corrida e todos disseram: 'Uau, que conquista'".

Em sua opinião, Verstappen se vendeu bem no Japão. O desempenho do tetracampeão na corrida mostrou de forma impressionante "que ele é o melhor piloto de sua geração", segundo Herbert.

Verstappen já estava "bem lá" na classificação e lançou as bases para a vitória no Japão com uma volta excepcional. "Suzuka é um daqueles circuitos em que as ultrapassagens são particularmente difíceis. Max teve uma ótima largada, uma primeira volta brilhante - como esperado - e depois controlou a corrida".

O que Herbert pensa sobre a saída dos boxes

A vitória só foi ameaçada uma vez: o piloto da McLaren, Lando Norris, tentou uma manobra de ultrapassagem na saída do pit lane, vindo ao lado de Verstappen por fora, mas passou pela grama e perdeu a aceleração.

Uma possível infração das regras? Os comissários da FIA não viram necessidade de mais investigações. E Herbert, como ex-árbitro, também afirmou: "Não houve nada. Eu sei que eles queriam tornar o caso polêmico. Sei que Lando tentou criar uma polêmica no rádio, mas, como Max disse após a corrida, ele não fez nada de errado. Foi apenas um jogo".

Verstappen certamente "não fez nada de errado" naquela situação, diz Herbert. "Lando não estava completamente ao lado dele, apenas metade. E isso não é suficiente. Você tem que deixar espaço, mas Lando queria ganhar uma vantagem, o que não conseguiu. Como Max disse: o cortador de grama mais caro!"

"Portanto, se eu fosse um comissário, não teria dado uma penalidade. Não havia nada para penalizar. Porque Max estava na frente e não fez nada ilegal".

Suzuka mostrou que Verstappen é um candidato ao título?

E agora Verstappen está de volta à classificação de pilotos da Fórmula 1: após três finais de semana de corrida, ele está apenas um ponto atrás do líder do campeonato, Norris, na McLaren.

"Eu nunca o descartei", diz Herbert. "Você também não pode descartar Verstappen. Porque a McLaren atualmente tem uma pequena vantagem."

"Isso é prejudicial para as chances de título da McLaren? De certa forma, sim. Porque, como aconteceu no ano passado com Max - e como aconteceu com Schumacher no passado - os títulos foram decididos pelo desempenho inicial, todos os outros tiveram que se recuperar".

"Mas Norris está apenas um ponto à frente. Portanto, a McLaren não capitalizou isso tanto quanto poderia", conclui.

