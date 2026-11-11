“Se Hamilton se cansar da Ferrari, ele pode voltar para McLaren”, afirma especialista da F1

Peter Windsor, jornalista britânico e comentarista de Fórmula 1, sugeriu que, caso Lewis Hamilton não encontre o ambiente que procura na Ferrari ou se a tensão com Charles Leclerc se intensificar, o piloto poderá retornar à sua antiga equipe, a McLaren, em vez de se aposentar na Scuderia.

A tensão entre Hamilton e Leclerc, que aumentou após o toque entre os dois na primeira volta do GP do México, colocou em discussão a dinâmica interna da garagem de Maranello. Embora o heptacampeão tenha demonstrado insatisfação com o monegasco logo após o incidente, ele enfatizou no Brasil que o assunto foi encerrado após conversas com Fred Vasseur.

No entanto, Windsor afirmou que, se a Ferrari tiver dificuldades para gerenciar essa rivalidade interna, poderá haver uma reviravolta surpreendente na carreira de Hamilton. Falando no podcast de Cameron Cc:, o jornalista defendeu que um eventual mal-estar em Maranello poderia levar Hamilton não à aposentadoria, mas sim de volta à equipe de Woking.

"Em algum momento, Hamilton pode chegar e dizer: 'Eu amo a Ferrari, mas não gosto do Charles Leclerc. Acho que o Charles não obedece às ordens de equipe e, por isso, não consegue guiar este time de forma eficiente' — ou seja lá o que estiver passando pela cabeça dele — e concluir: 'Vou me aposentar'".

"No instante em que Hamilton disser isso, imagino que Zak Brown vai pegar o telefone imediatamente e dizer: 'Lewis, não importa o que aconteça, esta é a sua casa. Queremos ser campeões mundiais novamente. Esta é uma McLaren diferente. Não é a McLaren da era Ron Dennis, esta agora é a verdadeira McLaren e ainda temos motores Mercedes. Coisas incríveis vão acontecer, venha com a gente'".

"Se Hamilton se cansar da Ferrari, ele pode voltar para a McLaren, mas o meu ponto principal é que o cenário na Ferrari não o forçará necessariamente à aposentadoria. Uma situação como essa pode, na verdade, abrir caminho para o seu retorno à McLaren".

"Não acho que ele voltaria para a Mercedes, nem que conseguiria se adaptar por lá novamente. No entanto, acredito que ele poderia retornar à McLaren argumentando que agora se trata de uma equipe diferente".

"Foi lá que ele começou sua carreira, e o Zak adoraria isso. Não quero ser mal interpretado, não estou dizendo isso para criar polêmica. Estou apenas dizendo que a McLaren é a única equipe para a qual imagino que ele poderia ir, além de se aposentar. Se ele realmente se cansar da Ferrari e não puder ir para a McLaren, aí sim, imagino que ele provavelmente se aposentará", concluiu Windsor.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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