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Fórmula 1 GP de São Paulo

“Se Hamilton se cansar da Ferrari, ele pode voltar para McLaren”, afirma especialista da F1

Jornalista britânico aponta que conflito com Leclerc em Maranello pode abrir portas para volta à equipe de Woking em vez de aposentadoria

Neşe Akkoyun
Neşe Akkoyun
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Lewis Hamilton, Ferrari

Peter Windsor, jornalista britânico e comentarista de Fórmula 1, sugeriu que, caso Lewis Hamilton não encontre o ambiente que procura na Ferrari ou se a tensão com Charles Leclerc se intensificar, o piloto poderá retornar à sua antiga equipe, a McLaren, em vez de se aposentar na Scuderia.

O editor recomenda:

A tensão entre Hamilton e Leclerc, que aumentou após o toque entre os dois na primeira volta do GP do México, colocou em discussão a dinâmica interna da garagem de Maranello. Embora o heptacampeão tenha demonstrado insatisfação com o monegasco logo após o incidente, ele enfatizou no Brasil que o assunto foi encerrado após conversas com Fred Vasseur.

No entanto, Windsor afirmou que, se a Ferrari tiver dificuldades para gerenciar essa rivalidade interna, poderá haver uma reviravolta surpreendente na carreira de Hamilton. Falando no podcast de Cameron Cc:, o jornalista defendeu que um eventual mal-estar em Maranello poderia levar Hamilton não à aposentadoria, mas sim de volta à equipe de Woking.

"Em algum momento, Hamilton pode chegar e dizer: 'Eu amo a Ferrari, mas não gosto do Charles Leclerc. Acho que o Charles não obedece às ordens de equipe e, por isso, não consegue guiar este time de forma eficiente' — ou seja lá o que estiver passando pela cabeça dele — e concluir: 'Vou me aposentar'".

"No instante em que Hamilton disser isso, imagino que Zak Brown vai pegar o telefone imediatamente e dizer: 'Lewis, não importa o que aconteça, esta é a sua casa. Queremos ser campeões mundiais novamente. Esta é uma McLaren diferente. Não é a McLaren da era Ron Dennis, esta agora é a verdadeira McLaren e ainda temos motores Mercedes. Coisas incríveis vão acontecer, venha com a gente'".

"Se Hamilton se cansar da Ferrari, ele pode voltar para a McLaren, mas o meu ponto principal é que o cenário na Ferrari não o forçará necessariamente à aposentadoria. Uma situação como essa pode, na verdade, abrir caminho para o seu retorno à McLaren".

"Não acho que ele voltaria para a Mercedes, nem que conseguiria se adaptar por lá novamente. No entanto, acredito que ele poderia retornar à McLaren argumentando que agora se trata de uma equipe diferente".

"Foi lá que ele começou sua carreira, e o Zak adoraria isso. Não quero ser mal interpretado, não estou dizendo isso para criar polêmica. Estou apenas dizendo que a McLaren é a única equipe para a qual imagino que ele poderia ir, além de se aposentar. Se ele realmente se cansar da Ferrari e não puder ir para a McLaren, aí sim, imagino que ele provavelmente se aposentará", concluiu Windsor.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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