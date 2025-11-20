Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe

Max Verstappen ainda carrega o exclusivo 1 no carro, mas, caso não conquiste o título de 2025, na próxima temporada o holandês gostaria de usar o número de um velho conhecido

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:

Fim de uma era? Max Verstappen afirmou nesta quinta-feira que, caso não vença o campeonato nesta temporada da Fórmula 1, não sabe se usará o famoso número 33  em 2026.

Leia também:

Formalmente, desde 2014, os pilotos podem escolher um número ao qual estão atrelados durante toda sua carreira na categoria, sendo que ele só pode trocar pelo #1 depois de ganhar o título mundial. Desde 2022 o holandês vem utilizando o um, contudo, o piloto da Red Bull acredita que precisará de "muita sorte" para manter o número de campeão no carro por mais um ano.

No curso normal dos acontecimentos, Verstapppen voltaria a usar o 33, mas isso ainda não é certo. Quando questionado pela mídia holandesa sobre qual número ele usará no próximo ano, ele riu: "Essa é uma boa pergunta! Vou ver como será durante as férias, mas meu número favorito é obviamente o 3. Só que ainda temos que ver se isso é realmente possível."

Isso se deve ao fato do número 3 ainda 'pertencer' a Daniel Ricciardo. O australiano está fora da categoria apenas a um ano, o que impossibilitaria Max de usar o 3 sem uma aprovação prévia, uma vez que os números só ficam disponíveis após duas temporadas 'sem uso'.

"Preciso obter aprovação para isso primeiro, porque esse número ainda não está oficialmente livre por causa do Daniel, porque ele ainda não está fora da Fórmula 1 há dois anos."

Perguntado se o número 3 seria o plano A, se permitido, o atual campeão mundial brincou: "Na verdade, eu queria o 69, mas meu pai disse que não era uma boa ideia. O 69 seria muito bom para fotos e marketing. E o mesmo vale para os bonés. Não importa como você o use, ele continua sendo 69. Nesse aspecto, é uma boa ferramenta de marketing". Com uma piscadela, ele acrescenta: "Infelizmente, ainda não tive esse 69 como um número de corrida".

Para concluir, Verstappen revela que vários números o atraem. "Eu também gosto do 27, mas Nico já tem esse número. Acho que o 2 e o 7 combinam muito bem em termos de formato. O 3 é realmente meu número favorito, mas há vários números de que gosto."

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Ronald Vording
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen: Queda no desempenho de Piastri é "muito bizarra"
Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que previsões da Pirelli sobre downforce não dizem tudo sobre ordem das equipes em 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen aponta momento em que perdeu o título de 2025
Max Verstappen
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Bortoleto reage à revelação de Verstappen sobre Red Bull e Gabriel
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1
Red Bull Racing
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Verstappen promete ir para o 'tudo ou nada' em Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Vettel: Conversas sobre cargo de chefia na Red Bull "não deram em nada"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

