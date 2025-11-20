Fim de uma era? Max Verstappen afirmou nesta quinta-feira que, caso não vença o campeonato nesta temporada da Fórmula 1, não sabe se usará o famoso número 33 em 2026.

Formalmente, desde 2014, os pilotos podem escolher um número ao qual estão atrelados durante toda sua carreira na categoria, sendo que ele só pode trocar pelo #1 depois de ganhar o título mundial. Desde 2022 o holandês vem utilizando o um, contudo, o piloto da Red Bull acredita que precisará de "muita sorte" para manter o número de campeão no carro por mais um ano.

No curso normal dos acontecimentos, Verstapppen voltaria a usar o 33, mas isso ainda não é certo. Quando questionado pela mídia holandesa sobre qual número ele usará no próximo ano, ele riu: "Essa é uma boa pergunta! Vou ver como será durante as férias, mas meu número favorito é obviamente o 3. Só que ainda temos que ver se isso é realmente possível."

Isso se deve ao fato do número 3 ainda 'pertencer' a Daniel Ricciardo. O australiano está fora da categoria apenas a um ano, o que impossibilitaria Max de usar o 3 sem uma aprovação prévia, uma vez que os números só ficam disponíveis após duas temporadas 'sem uso'.

"Preciso obter aprovação para isso primeiro, porque esse número ainda não está oficialmente livre por causa do Daniel, porque ele ainda não está fora da Fórmula 1 há dois anos."

Perguntado se o número 3 seria o plano A, se permitido, o atual campeão mundial brincou: "Na verdade, eu queria o 69, mas meu pai disse que não era uma boa ideia. O 69 seria muito bom para fotos e marketing. E o mesmo vale para os bonés. Não importa como você o use, ele continua sendo 69. Nesse aspecto, é uma boa ferramenta de marketing". Com uma piscadela, ele acrescenta: "Infelizmente, ainda não tive esse 69 como um número de corrida".

Para concluir, Verstappen revela que vários números o atraem. "Eu também gosto do 27, mas Nico já tem esse número. Acho que o 2 e o 7 combinam muito bem em termos de formato. O 3 é realmente meu número favorito, mas há vários números de que gosto."

