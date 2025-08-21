Não alcançar seus objetivos traz um sentimento ruim de frustração, principalmente depois de se dedicar anos por alguma coisa. Esse é o caso de muitos pilotos das categorias de entrada na Fórmula 1.

Por exemplo, Sebastián Montoya, filho de Juan Pablo Montoya, se mostrou bastante frustrado por não estar correndo na F1, enquanto assiste antigos rivais de pista fazendo suas primeiras temporadas na categoria.

Em entrevista ao AS Colombia, o piloto lamentou o fato de não ter tido a oportunidade de se destacar como um nome forte e considerado para a F1, principalmente porque a temporada na Fórmula 2 está acabando.

Sobre o assunto, ele comentou a situação de Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Andrea Kimi Antonelli, que chamaram a atenção das equipes e fizeram suas estreias na F1 este ano.

"Bortoleto foi meu parceiro de equipe e fui mais rápido que ele, Antonelli foi meu parceiro e também fui muito mais rápido que ele", começou a explicação.

"Já o Bearman eu corri contra ele e eu consegui ganhar... Conseguia ganhar quando estávamos mais ou menos com o mesmo motor. Quando ele não trapaceava eu ganhava dele, quando ele trapaceava a gente brigava [em pista]. Então, quando isso acontece com alguém [estar na F1], eu fico 'eu também posso', se eles podem, porque eu não? E essa é a mentalidade que às vezes eu esqueço".

Na verdade, em resultado de corridas, Montoya nunca superou nenhum dos nomes citados.

Em 2021, Montoya estava correndo na Fórmula 4 Italiana, contra Bearman e Antonelli. Naquele ano, ele terminou a temporada em quarto, sem nenhuma vitória, enquanto o britânico conquistou o título, tendo vencido 11 corridas; o italiano, foi décimo, mas não chegou a completar a temporada.

No ano seguinte, na Fórmula Regional Europeia, o colombiano foi superado por Bortoleto. O brasileiro terminou em sexto (com duas vitórias e dois pódios), enquanto Sebas foi apenas o 13°, sem nenhum pódio.

Na Fórmula 3, naquele mesmo ano, Montoya foi 21° e apenas Bearman estava correndo na categoria e terminou em terceiro.

Já na temporada de 2023, Gabriel e Montoya dividiram pista na F3, a qual o brasileiro foi campeão, enquanto o colombiano terminou apenas em 16°. No mesmo ano, Sebastián correu a Fórmula Regional do Oriente Médio, contra Antonelli e, inclusive, Rafael Câmara -- Montoya terminou em 21°, enquanto o italiano foi campeão, com Câmara em terceiro.

No ano seguinte, Sebas continuou na F3, enquanto Bortoleto conquistava o título na Fórmula 2, com Antonelli em sexto e Bearman em 12°.

