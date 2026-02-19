Vettel critica regras da F1 2026 e fala em correr Le Mans com Verstappen
Vettel ainda citou um de seus principais rivais na F1, o espanhol Fernando Alonso; confira no Motorsport.com
Tetracampeão mundial da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel criticou as novas regras da categoria neste ano, com impulsionamento dividido quase 50%-50% entre combustão e energia elétrica na unidade de potência e aerodinâmica ativa.
“Ainda temos de esperar um pouco, mas está claro que algumas equipes tiveram dias mais tranquilos e outras um pouco mais estressantes. Neste momento, tudo está um pouco exagerado com os novos motores. Os pilotos querem basicamente correr e não apertar botões nem estar em nenhum modo”.
“Não acho que esteja tudo bem. É preciso esperar um pouco, porque agora existe muito movimento. A pergunta geral é: qual é o DNA básico? Os pilotos estão certos: é a categoria principal e é preciso dominá-la. A isso se somam os componentes, que também precisam ser considerados. A questão é: a partir de que ponto isso se torna excessivo?”, questionou o germânico em entrevista à austríaca ServusTV, de propriedade da Red Bull.
Aliás, o outro multicampeão da equipe taurina, Max Verstappen, foi citado por Vettel como um potencial companheiro para a disputa das 24 Horas de Le Mans, uma das provas mais tradicionais do automobilismo.
“Estou em contato regularmente com Max e conversamos sobre isso alguns anos atrás... se a oportunidade aparecer, gostaríamos de correr Le Mans juntos. Sim, adoraria fazer isso. Mas, é claro, só se fossemos capazes de brigar por vitórias. Você precisa estar com a equipe certa”, afirmou Sebastian.
Vettel ainda citou à Sky alemã um de seus principais rivais na F1, o espanhol Fernando Alonso, hoje na Aston Martin, tendo assumido justamente a vaga de 'Seb' após a aposentadoria do alemão no fim da temporada de 2022.
“Então, é um pouco difícil de dizer no momento quando isso (correr Le Mans com Max) pode acontecer. Mas, quero dizer, ouvi dizer que Fernando [Alonso] estará correndo até os 75 anos de qualquer maneira. Então, tenho certeza de que iremos achar um tempo e um ano para corrermos todos juntos”, completou.
