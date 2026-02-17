Pré-temporada da F1 no Bahrein: Confira horários e como assistir à segunda semana de testes
Última rodada de testes marca a nova fase das transmissões da principal categoria do automobilismo mundial aqui no Brasil, com o retorno ao Grupo Globo
Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 continua no Bahrein uma semana depois dos primeiros testes na pista de Sakhir, que aconteceram entre 11 e 13 de fevereiro. Agora serão mais três dias de testes, de 18 a 20 de fevereiro (quarta, quinta e sexta-feira), no circuito barenita.
Assim como na primeira sessão de testes no Bahrein, as equipes terão três dias de atividades com oito horas de pista livre em cada um. A parte da manhã vai das 04h às 08h, no horário de Brasília e, a tarde, das 09h às 13h.
Diferentemente do shakedown de Barcelona, que foi realizado a portas fechadas, os testes do Bahrein terão mais informações ao público, com a cronometragem disponível durante toda a duração do dia, além de transmissão completa na F1TV e da segunda metade no Sportv, canal por assinatura da Globo, e no Globoplay.
E anote aí! O Motorsport.com Brasil vem com tudo para a cobertura da pré-temporada. Além de acompanhar tudo que acontece no Bahrein no site e nas redes sociais, a Motorsport.tv Brasil entra ao vivo após os três dias de testes para analisar os principais acontecimentos, sempre às 13h. Não perca!
Confira a programação da segunda semana da pré-temporada da F1 no Bahrein:
|
Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Dia 1 - Manhã (18/02)
|Quarta-feira
|04h às 08h
|F1TV
|Dia 1 - Tarde (18/02)
|Quarta-feira
|09h às 13h
|Sportv / GloboPlay / F1TV
|Dia 2 - Manhã (19/02)
|Quinta-feira
|04h às 08h
|F1TV
|Dia 2 - Tarde (19/02)
|Quinta-feira
|09h às 13h
|Sportv / GloboPlay / F1TV
|Dia 3 - Manhã (20/02)
|Sexta-feira
|04h às 08h
|F1TV
|Dia 3 - Tarde (20/02)
|Sexta-feira
|09h às 13h
|Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h)
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|Live Pós-temporada Dia 1
|Quarta-feira
|13h
|Live Pós-temporada Dia 2
|Quinta-feira
|13h
|Live Pós-temporada Dia 3
|Sexta-feira
|13h
