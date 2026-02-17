A Fórmula 1 continua no Bahrein uma semana depois dos primeiros testes na pista de Sakhir, que aconteceram entre 11 e 13 de fevereiro. Agora serão mais três dias de testes, de 18 a 20 de fevereiro (quarta, quinta e sexta-feira), no circuito barenita.

Assim como na primeira sessão de testes no Bahrein, as equipes terão três dias de atividades com oito horas de pista livre em cada um. A parte da manhã vai das 04h às 08h, no horário de Brasília e, a tarde, das 09h às 13h.

Diferentemente do shakedown de Barcelona, que foi realizado a portas fechadas, os testes do Bahrein terão mais informações ao público, com a cronometragem disponível durante toda a duração do dia, além de transmissão completa na F1TV e da segunda metade no Sportv, canal por assinatura da Globo, e no Globoplay.

E anote aí! O Motorsport.com Brasil vem com tudo para a cobertura da pré-temporada. Além de acompanhar tudo que acontece no Bahrein no site e nas redes sociais, a Motorsport.tv Brasil entra ao vivo após os três dias de testes para analisar os principais acontecimentos, sempre às 13h. Não perca!

Confira a programação da segunda semana da pré-temporada da F1 no Bahrein:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Dia 1 - Manhã (18/02) Quarta-feira 04h às 08h F1TV Dia 1 - Tarde (18/02) Quarta-feira 09h às 13h Sportv / GloboPlay / F1TV Dia 2 - Manhã (19/02) Quinta-feira 04h às 08h F1TV Dia 2 - Tarde (19/02) Quinta-feira 09h às 13h Sportv / GloboPlay / F1TV Dia 3 - Manhã (20/02) Sexta-feira 04h às 08h F1TV Dia 3 - Tarde (20/02) Sexta-feira 09h às 13h Sportv / GloboPlay / F1TV Pro (A partir de 12h) Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário Live Pós-temporada Dia 1 Quarta-feira 13h Live Pós-temporada Dia 2 Quinta-feira 13h Live Pós-temporada Dia 3 Sexta-feira 13h

Em um MERCADO CAÓTICO, quem chega à MOTOGP 2026 pressionado? As NOVIDADES do GRID de 2027 e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!