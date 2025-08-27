Os campeões de Fórmula 1 Sir Jackie Stewart, Alain Prost, Nigel Mansell, Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve, Mario Andretti e Emerson Fittipaldi discutiram quais momentos mudaram o campeonato mundial para sempre.

As sete lendas se reuniram no Goodwood Festival of Speed de 2025 para comemorar o 75º aniversário da F1. Discutindo o que mudou o esporte, os campeões falaram sobre as trágicas mortes de Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, a introdução da era do efeito solo e os avanços na segurança dos pilotos.

Jacques Villeneuve

"Para mim, mais do lado de fora, acho que foi Senna", explicou o campeão de 1997. "Havia um antes de Senna e um depois de Senna. E como... quero dizer, na sua época, as corridas eram perigosas e muitos passos foram dados. Mas o momento de Senna realmente mudou a perspectiva: 'OK, agora nós realmente precisamos fazer algo a respeito'".

"Também porque acho que a plateia que assistia à corrida tinha uma visão diferente. Antigamente, arriscar a vida fazia parte da vida de um herói. E então, em meados dos anos 1990, de repente, não era mais [sobre] ser um herói. Isso realmente teve um grande impacto em todos nós".

Mario Andretti

"Acho que a descoberta dos efeitos de solo", explicou Andretti, que venceu o campeonato de F1 em 1978. "E acho que isso, na minha opinião, revolucionou a era moderna do esporte a motor, provavelmente da maneira mais gigantesca".

Villeneuve acrescentou: "Ele representou o que a F1 sempre foi. Sempre tentando descobrir - até as regras modernas que são bastante rígidas - que sempre foi uma evolução".

"Obviamente, então teve que ser restrito", respondeu Andretti. "Porque você poderia enlouquecer com isso para torná-lo tão eficiente que tudo o que você tinha que fazer era girar o volante para qualquer um. Mas, obviamente, tinha que ser controlado. Mas, ao mesmo tempo, o legado é proeminente hoje em todas as formas de automobilismo".

Mario Andretti observa no Paddock Foto de: Alexander Trienitz

Nigel Mansell

"Três coisas importantes foram a greve dos pilotos na África do Sul, na primeira vez, porque foi seu pai [Gilles Villeneuve] quem cuidou de nós, pois éramos novos pilotos lá. Todos nós entramos em greve em vez de correr! E acho que quando Bernie [Ecclestone] assumiu as rédeas da Fórmula 1, o Imperador".

"E então aquele dia fatídico mudou as corridas para sempre, como você disse, em 1994, em Ímola, quando perdemos dois grandes pilotos, Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. Acho que isso afetou o esporte para sempre".

Mika Hakkinen

"Sim. Bem, concordo plenamente com você. Todos nós tivemos a experiência de dirigir diferentes gerações de carros e, quando você testa aqueles carros mega antigos dos anos 50, por exemplo, você precisa seriamente de uma... coragem séria para maximizá-los".

"E, mais uma vez, na minha época, que foi no final dos anos 90, início de 2000, foi fantástico! Você sabe, era muito seguro. Você se sentia muito seguro, então podia correr riscos incríveis".

"Mas, mais uma vez, os pilotos que estavam naquela época, e estamos falando daqueles dois ou três senhores [Sir Jackie Stewart, Mario Andretti e Emerson Fittipaldi]. Eles estavam em uma época em que os carros de Fórmula 1 eram muito perigosos'.

Stewart interveio, acrescentando: "Mas você morreu. Você morreu em seu carro e foi revivido com Sid Watkins [primeiro médico de pista da F1]. Esse foi o começo. Você viu que nunca tivemos um Sid Watkins antes. Portanto, sem Sid Watkins, não teríamos você aqui hoje. E a Fórmula 1 se apresentou muito bem ao longo dos anos. Considerando onde estamos hoje. É absolutamente fantástico".

Emerson Fittipaldi

"Lembro que quando entrei na Fórmula 1, Jackie Stewart e Jo Bonnier fundaram a Associação de Pilotos de GP [GPDA]. E o trabalho que Jackie fez, Bonnier, muitos pilotos, para melhorar a segurança. E agora, o quanto as corridas estão mais seguras do que antes? Estatisticamente, é fantástico".

"Sabe, lembramos que no final dos anos 60 e início dos anos 70, as chances eram de sete para um. Éramos 21 pilotos e, no final do ano, três não estariam lá".

"E essa é uma estatística incrível. E graças ao trabalho que Jackie fez e a todos que o ajudaram a mudar o automobilismo. Agora, nas corridas do meu filho, não estou tão preocupado. A segurança está muito melhor. Obrigado, Jackie".

