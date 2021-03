Senna terá série de homenagens aos 30 anos do tricampeonato na F1

Em 1991, Ayrton Senna conquistou seu terceiro título na Fórmula 1 e para celebrar os 30 anos deste campeonato, uma série de homenagens especiais está sendo preparada pela Senna Brands, empresa criada pela família do tricampeão para gerir e maximizar os ativos das marcas Ayrton Senna, Senna e Senninha e que se inspiram no legado, conquistas e valores do piloto.

Entre as ações previstas para 2021, destaque para lives com personalidades falando sobre o piloto, homenagens no exterior, ações para fãs nas redes sociais, obras inéditas de artistas, novos produtos licenciados e até exposições no segundo semestre estão programadas para 2021. É importante destacar que parte da receita obtida com o licenciamento dessas marcas é destinada ao apoio dos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna, que há mais de 26 anos trabalha em prol de uma educação pública de qualidade no Brasil.

“Temos uma grande responsabilidade em seguir valorizando as conquistas do Ayrton dentro e fora das pistas e em 2021 vamos celebrar os 30 anos de uma conquista histórica, o tricampeonato na F1. E é pensando em ações no Brasil e em diversos países que queremos integrar os fãs do mundo inteiro mostrando o incrível alcance do legado dele até hoje”, disse Bianca Senna, CEO de Senna Brands e sobrinha de Ayrton.

O programa de homenagens especiais a Ayrton Senna nos 30 anos do tri tem início nesta quarta-feira, 24 de março, data em que se celebram exatas três décadas de uma das maiores vitórias do piloto, a primeira conquista no GP Brasil de F1, em Interlagos, quando Senna teve apenas a sexta marcha de sua McLaren nas voltas finais.

Para relembrar esta e outras histórias do piloto, as redes oficiais de Ayrton Senna promovem uma live com o jornalista Castilho de Andrade, que cobriu o GP em 1991, o piloto Christian Fittipaldi, que foi campeão da F-3000 naquele ano e correu com Senna na F1 de 1992 a 1994, e Felipe Giaffone, que estava naquele dia na arquibancada e é multicampeão da Truck no Brasil.

Considerado por muitos como o melhor piloto de todos os tempos mesmo 30 anos após seu tricampeonato, Ayrton também é celebrado pela nova geração de pilotos da F1, recebendo homenagens de campeões como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, além de pilotos da Stock Car como Cacá Bueno.

Mesmo pilotos que não viram Senna correr o apontam como seu maior ídolo, como o francês Pierre Gasly, que em 2020 utilizou na prova em Ímola um capacete especial para homenagear o brasileiro. E até os mais novos como Augustus Toniolo, piloto de 10 anos no kart.

“É sempre uma grande honra quando pilotos nos procuram para fazer homenagens e sempre fazemos questão de apoiar estas iniciativas, pois ajudam a perpetuar o legado do Ayrton para novos fãs”, diz Bianca Senna, lembrando que outras homenagens devem ocorrer na temporada 2021 nas pistas brasileiras e internacionais.

Outras iniciativas ainda podem surgir em 2021, como corridas virtuais e até mesmo exposições presenciais, sobretudo no segundo semestre, dependendo da evolução e melhora do quadro de pandemia no Brasil e no mundo – desde março de 2020, a equipe de Senna Brands trabalha em regime de home office e todos eventos presenciais foram adiados.

“Tivemos uma experiência incrível com o Senna Day em 2019, reunindo mais de 20 mil pessoas em Interlagos e obviamente sabemos o quão especial é para o fã poder ver relíquias como um troféu ou capacete original do Ayrton. Por isso, estamos trabalhando ações virtuais para levar para a casa das pessoas um pouco dessa experiência com as marcas e o legado do nosso grande herói”, diz Thiago Fernandes, diretor de Senna Brands.

