Será que este é o torcedor de F1 mais sortudo do planeta?

Você é um cara de sorte…

“Pode repetir isso! Tem sido incrível até agora neste ano".

O que te fez querer participar de todas as corridas da temporada?

“Isso está na minha lista de desejos desde a adolescência, mas nunca achei que fosse realmente possível. Eu só tinha ido a cinco corridas antes do ano passado, mas sempre que ia a uma, adorava sentar nas arquibancadas com outros fãs e ouvir os carros. É daquelas sensações que dão arrepios quando todos aceleram os motores no início da corrida".

“Comecei a fazer alguns cálculos e percebi que, se usasse uma boa parte das minhas economias – o que acabou sendo 20.500 libras esterlinas – e combinasse minhas férias anuais com um pouco de trabalho remoto, eu conseguiria – então pensei: se não fizer isso agora, talvez nunca faça".

Você também começou a escrever um blog sobre suas experiências…

“Sim. Eu queria documentar meu ano, mas também queria tentar mostrar que ir às corridas não é tão inatingível quanto algumas pessoas pensam. Nos meus vídeos, contei como foi assistir a cada um dos GPs e recebi comentários de pessoas que reservaram viagens por causa dos vídeos. Isso é muito gratificante".

Quais foram seus momentos mais memoráveis no ano passado?

“Em Mônaco, eu estava na área de entrada geral, na colina, quando recebi uma mensagem. Havia um cara que estava assistindo aos meus vídeos em um dos iates lá no porto e ele entrou em contato comigo para dizer: ‘temos uma vaga sobrando no nosso barco; você quer se juntar a nós?’ Então, uma hora depois, eu estava lá assistindo da cobertura do iate! Foi absolutamente incrível!"

“Passei por uma situação parecida no Canadá. Eu estava sentado no gramado comendo um pouco de poutine quando dois caras vieram até mim com um ingresso sobrando para a arquibancada principal. Eles não assistiam aos meus vídeos, então não sabiam o que eu estava fazendo, mas simplesmente me perguntaram se eu queria me juntar a eles. Acabei ficando a cerca de quatro fileiras atrás de Kimi Antonelli no grid!"

Como você conseguiu o Passe de Temporada da Heineken para a F1?

“A Heineken viu o que eu estava fazendo no ano passado e entrou em contato em setembro com a proposta do ingresso para a temporada. Eu mal conseguia acreditar. Achei que fosse uma pegadinha! Tive que manter a calma – dizia ‘ah, sim, isso parece interessante’, enquanto gritava por dentro!”

“Recebi o ingresso das mãos do Max Verstappen no México, e ele foi genuinamente um cara muito legal e pé no chão. Foi muito surreal ficar ali conversando com um tetracampeão mundial de F1 como se fôssemos dois amigos batendo papo! Ele estava realmente interessado no que eu estava fazendo no ano passado e me fez um monte de perguntas. Foi incrível e ficará para sempre na minha memória".

Como o ingresso da Heineken mudou sua vida?

“Bem, eu pedi demissão do meu emprego – embora isso não fosse uma exigência, é claro! Decidi que, quando uma oportunidade como essa surgisse, eu queria aproveitá-la ao máximo. Isso me permitiu fazer mais vídeos e compartilhar mais com a comunidade da F1, mas também a experiência de assistir às corridas com a Heineken é muito diferente do que vivi no ano passado".

“Embora a área de entrada geral seja, na verdade, muito boa em muitos circuitos, poder sentar na arquibancada principal, ver os boxes e ter esse acesso extra que eu não tinha antes tornou este ano bastante incrível até agora".

Você pode levar um “acompanhante” – quem tem sido?

“Estou levando pessoas diferentes a cada vez, e isso passou por uma espécie de lista de prioridades – perguntei à minha namorada onde ela queria ir primeiro, depois foram meus pais e, em seguida, amigos e familiares. Todos que estão vindo comigo também são fãs de F1 – mas alguns nunca foram a uma corrida antes, então poder compartilhar isso com eles é incrível".

Qual foi o ponto alto até agora neste ano?

“Tenho feito encontros com outros fãs em muitas das corridas e isso costuma ser o meu ponto alto do fim de semana – é simplesmente um grande grupo de pessoas que adoram conversar sobre F1, se reunir e falar sobre o fim de semana, viagens anteriores e experiências. Fiz novos amigos e contatos fantásticos por meio disso".

“O segundo ponto alto – que foi algo único – foi em Barcelona, onde fiz um sorteio para levar um acompanhante. Na verdade, levei alguém que assiste aos meus vídeos e que nunca tinha ido a um GP antes. Ela se divertiu muito e, graças à Heineken, conseguimos até organizar um tour pelo paddock!"

É fácil conhecer fãs e simplesmente bater um papo nos circuitos?

“É muito fácil – a gentileza dos fãs da F1 me impressionou muito. A F1 não é tão tribal quanto muitos outros esportes; não importa muito para quem você torce, então, se você encontrar alguém com produtos da F1, dá para começar uma conversa facilmente, porque você sabe que ambos adoram conversar sobre o esporte!”

Qual foi o seu destino favorito?

“Os eventos são todos tão bons hoje em dia, e a cultura dos diferentes países realmente se reflete em cada corrida, então é difícil escolher um favorito. Eu sempre mudo de ideia, mas normalmente fico em dúvida entre a Áustria e o Japão. A Áustria é, de longe, a mais pitoresca, mas a cultura do Japão é simplesmente tão diferente de todos os outros lugares".

Você agora está se preparando para escolher o próximo titular do Ingresso de Temporada Heineken de F1 – isso deve ser emocionante, mas também um pouco triste?!

“Sim, vai ser difícil abrir mão disso e há bastante pressão para escolher quem será o próximo! Qualquer pessoa pode se inscrever de qualquer lugar do mundo, basta enviar um vídeo mostrando por que deveria ser escolhida. O que mais vou levar em conta é a paixão pela F1 – porque esse é um dos prêmios mais incríveis para um verdadeiro fã".

Que conselho você daria ao vencedor do ano que vem?

“Apenas mergulhe de cabeça e aproveite ao máximo suas oportunidades. As corridas são, obviamente, o que todos nós amamos, mas as atividades fora das pistas também são incríveis. Ao estar presente nos três dias de cada fim de semana de GP, você vai conhecer muitas outras pessoas, fazer muitos novos contatos e viver muitas experiências".

“Não deixe de aproveitar tudo isso. Mesmo que você esteja cansado, supere o cansaço e aproveite cada segundo, porque, quando chegar o fim do ano, você vai olhar para trás e ver que essas experiências foram simplesmente alucinantes".

Quer ser o próximo titular do Passe de Temporada Heineken de F1 em 2027? Clique aqui para se inscrever.