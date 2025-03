Sérgio Maurício seguirá como narrador do Grupo Bandeirantes e retomará suas funções a partir do fim de semana do GP da Austrália de Fórmula 1. Ele foi informado nesta manhã que continua no cargo.

Ele foi afastado após posts no X (antigo Twitter) em que chamava a Deputada Federal Erika Hilton de “fake news humana, essa coisa”, e deixou de narrar partidas decisivas do Campeonato Carioca de futebol, outra atração da Band.

Após dúvidas sobre quem iniciaria a temporada da F1, a alta cúpula da emissora decidiu pela permanência do narrador, assim apurou o Motorsport.com.

Sérgio Maurício está na Band desde 2021, coincidindo com o momento em que o Grupo adquiriu os direitos de transmissão da maior categoria do automobilismo mundial.

Neste fim de semana a F1 inicia a temporada de 2025, voltando a ter um brasileiro no grid, com Gabriel Bortoleto. Ele representa o País em tempo integral, fato que não ocorria desde 2017.

Entenda o caso

Em 23 de fevereiro, o perfil @sergiomdoficial comentou uma postagem no X chamando Hilton de “uma fake news humana” e “coisa”, reiterando ofensas do usuário do ex-Twitter Oliver Noronha - @olivernoronha.

Respondendo com tom de aprovação a uma postagem de teor transfóbico contra a parlamentar do PSOL no X, o narrador acabou gerando indignação nas redes e a controvérsia ganhou força, culminando na decisão da Band de afastar o jornalista da pré-temporada de F1.

Isso levou a Band a alterar a escala de trabalho para a pré-temporada em cima da hora. Maurício estava escalado para narrar, e a função foi assumida pelos narradores Napoleão de Almeida e Ivan Bruno.

Inicialmente, o narrador negou a autoria das publicações, afirmando que se tratava de um perfil falso, que utilizava seu nome. Mas, posteriormente, ele voltou atrás, confirmando em entrevista à revista Veja o post junto de um pedido de desculpas: “Lamento profundamente as palavras equivocadas que usei ao me referir à deputada Erika Hilton, parlamentar por quem tenho o mais elevado respeito. Peço desculpas a ela, a seus eleitores e a quem mais tenha se sentido ofendido".

A deputada, em entrevista à Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, prometeu ir à justiça contra Sérgio Maurício: "Irei para cima com toda a força, juridicamente, para que haja uma responsabilização por mim, pela comunidade LGBTQIA+, pelas pessoas trans e contra a violência".

