"Seria ótimo": Russell e Hamilton apoiam entrada de marca chinesa na F1
Rumores sobre uma possível entrada na BYD na F1 ou no WEC agitaram o mundo do automobilismo nas últimas semanas
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Nas últimas semanas, rumores que a gigante automotiva BYD estaria estudando uma entrada na Fórmula 1 e no WEC agitaram o mundo do automobilismo. Lewis Hamilton, da Ferrari, e George Russell, elogiaram o circuito de Xangai e apoiaram a possibilidade de uma marca chinesa ir para a categoria máxima do automobilismo.
Hamilton elogiou o circuito chinês, afirmando que ele sempre adorou correr no traçado de Xangai: "Bem, em primeiro lugar, este circuito é fenomenal".
"Aquela arquibancada é incrível. Fizemos o desfile dos pilotos, ficamos olhando para ela, tirei uma foto, e ela resistiu ao teste do tempo – todo o paddock, todo o lugar, e a pista é incrível de pilotar. É uma das melhores pistas do mundo e uma das que sempre adorei correr".
O heptacampeão também destacou o crescimento do esporte a motor no país e que seria ótimo caso uma das marcas automotivas chinesa aparecesse na F1.
"Acho ótimo que as corridas e o esporte a motor tenham continuado a crescer na China. Vocês têm tantas montadoras incríveis aqui que são tão boas, se não melhores, do que muitas no resto do mundo, então seria ótimo ver uma delas entrar [na F1] algum momento".
Russell também elogiou o GP da China, destacando o apoio dos fãs chineses e a reiterando que a chegada de uma marca do país na F1 seria "uma boa adição".
"Acho que, como disse o Lewis, é a primeira vez que vemos as arquibancadas nas Curvas 11 e 12 lotadas. Diria que este é, sem dúvida, o maior apoio que já recebi pessoalmente em uma corrida, tirando o GP do meu país".
"Dá a sensação de que os fãs chineses e todo mundo em Xangai estão realmente adorando e abraçando a F1, e isso só está ficando cada vez mais forte. Então, sim, com certeza esta é uma corrida para ficar. E quanto a uma marca chinesa, sim, quem sabe? Poderia ser uma boa adição", concluiu Russell.
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