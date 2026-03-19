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"Seria ótimo": Russell e Hamilton apoiam entrada de marca chinesa na F1

Rumores sobre uma possível entrada na BYD na F1 ou no WEC agitaram o mundo do automobilismo nas últimas semanas

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Nas últimas semanas, rumores que a gigante automotiva BYD estaria estudando uma entrada na Fórmula 1 e no WEC agitaram o mundo do automobilismo. Lewis Hamilton, da Ferrari, e George Russell, elogiaram o circuito de Xangai e apoiaram a possibilidade de uma marca chinesa ir para a categoria máxima do automobilismo.

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Hamilton elogiou o circuito chinês, afirmando que ele sempre adorou correr no traçado de Xangai: "Bem, em primeiro lugar, este circuito é fenomenal".

"Aquela arquibancada é incrível. Fizemos o desfile dos pilotos, ficamos olhando para ela, tirei uma foto, e ela resistiu ao teste do tempo – todo o paddock, todo o lugar, e a pista é incrível de pilotar. É uma das melhores pistas do mundo e uma das que sempre adorei correr".

O heptacampeão também destacou o crescimento do esporte a motor no país e que seria ótimo caso uma das marcas automotivas chinesa aparecesse na F1.

"Acho ótimo que as corridas e o esporte a motor tenham continuado a crescer na China. Vocês têm tantas montadoras incríveis aqui que são tão boas, se não melhores, do que muitas no resto do mundo, então seria ótimo ver uma delas entrar [na F1] algum momento".

Russell também elogiou o GP da China, destacando o apoio dos fãs chineses e a reiterando que a chegada de uma marca do país na F1 seria "uma boa adição".

"Acho que, como disse o Lewis, é a primeira vez que vemos as arquibancadas nas Curvas 11 e 12 lotadas. Diria que este é, sem dúvida, o maior apoio que já recebi pessoalmente em uma corrida, tirando o GP do meu país".

"Dá a sensação de que os fãs chineses e todo mundo em Xangai estão realmente adorando e abraçando a F1, e isso só está ficando cada vez mais forte. Então, sim, com certeza esta é uma corrida para ficar. E quanto a uma marca chinesa, sim, quem sabe? Poderia ser uma boa adição", concluiu Russell.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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