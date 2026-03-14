Sétimo no grid, à frente de Verstappen, Gasly é ambicioso e 'mira' McLaren no GP da China: "Temos desempenho por vir"
Francês superou os dois carros da Red Bull na classificação para a prova principal de Xangai; seu companheiro, o argentino Franco Colapinto, não foi ao Q2 por 0s005
Piloto da Alpine-Mercedes na Fórmula 1, o francês Pierre Gasly voltou a ser destaque na classificação para o GP da China, realizada nesta madrugada em Xangai, e larga em sétimo na corrida deste domingo na Ásia, à frente do ex-companheiro de Red Bull Max Verstappen, holandês tetracampeão da categoria.
O competidor da França tem à frente o vencedor da última temporada da elite global do esporte a motor, o britânico Lando Norris, da McLaren-Mercedes -- o time de Woking, aliás, tem o seu outro representante, o australiano Oscar Piastri, em quinto no grid chinês.
Assim, com as dificuldades da Red Bull em Xangai e o cenário promissor da Alpine no início da F1 2026, Gasly mira 'nas' McLaren na prova principal da etapa da China -- na sprint, ele ficou em 11º, depois de ter sido 10º no GP da Austrália, abrindo a nova temporada da categoria na zona de pontos em Melbourne.
"Sim, temos trabalho a fazer no carro, mas hoje a McLaren estava três décimos à frente: acho que é nisso que temos de mirar. E sabemos que temos desempenho para desbloquear. Então, no geral, acho que [o cenário] é encorajador", afirmou Pierre após a tomada de tempos deste sábado.
O piloto também exaltou a nova motorização de sua equipe -- a marca francesa encerrou, no fim do ano passado, sua operação de motores na categoria máxima do automobilismo mundial, marcando a despedida da Renault do esporte.
"Não tenho nada a dizer sobre a unidade de potência, além do fato de que ela é realmente muito boa", disse Gasly, referindo-se ao impulsionamento produzido pela Mercedes. O competidor também deu mais detalhes sobre suas expectativas para a disputa deste domingo, às 4h (Brasília).
"O ritmo de corrida estava lá [na sprint]. Só fiquei um pouco aquém em algumas situações com a bateria, etc. Então acho que aprendemos com isso e espero que possamos ser tão fortes na corrida quanto mostramos [no quali] hoje. E acho que vai ser uma disputa acirrada", completou ele.
Piastri e Norris se manifestam pós-quali em Xangai
O atual campeão mundial da F1 não saiu contente da classificação na China, mas colocou na mira os dois carros da Ferrari à frente das McLaren, sem citar a Alpine: "Meu último setor tem sido bem ruim e estamos perdendo um pouco nas retas para alguns dos outros carros, e precisamos entender o porquê".
"A última curva aqui é a minha pior curva da temporada, simplesmente não consigo acertar. Cometi um erro bem grande na minha última volta, então acho que estamos onde merecemos estar e onde deveríamos estar", afirmou Norris.
"Parece que estamos perto da Ferrari e definitivamente queremos lutar com eles amanhã, mas ficou claro hoje que eles têm vantagens. Será difícil desafiá-los, mas nunca se sabe", finalizou Lando, que teve o discurso parcialmente ecoado pelo companheiro, Piastri.
"Acho que estamos um pouco atrás. E acho que o problema está em todas as curvas, na verdade. Não temos um ponto fraco específico. Acho que hoje conseguimos aproveitar melhor a unidade de potência, o que foi bom. Sim, só estamos com falta de aderência no momento", disse Oscar.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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