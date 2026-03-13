Fórmula 1 GP da China

Sexta-feira 13 no ar: cinco 'zebras' na história da F1

Da Brawn GP a pole de Kevin Magnussen no Brasil, momentos em que o inesperado aconteceu na maior categoria do automobilismo mundial

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Jenson Button, Brawn BGP 001 Mercedes

Na superstição, a sexta-feira 13 é considerado um dia de azar ou de 'zebras'. Por isso, o Motorsport.com Brasil reuniu cinco momentos inesperados ao longo da história da Fórmula 1

Pole Kevin Magnussen - Brasil 2022

Na temporada 2022, Max Verstappen dominou o campeonato e conquistou o segundo título no GP do Japão. Por isso, todas as apostas para a pole na corrida do Brasil estavam voltadas para o holandês. Contudo, logo no início da classificação em Interlagos, George Russell bateu e causou uma bandeira vermelha. Naquela altura, apenas alguns pilotos tinham ido à pista.

Pouco tempo depois da sessão ser paralisada, uma chuva torrencial começou a cair em São Paulo e impediu que o tempo feito por Magnuseen, de 1m11s674, fosse batido e a pole ficou com o piloto da Haas. Essa foi a primeira pole position da carreira do dinamarquês na F1 e a primeira da equipe norte-americana na categoria. 

Brawn GP campeã de construtores - 2009

Em 2009, ninguém imaginava que na sua primeira - e única - temporada a iniciante Brawn GP fosse finalizar o ano como campeã de construtores e que Jenson Button, piloto da equipe, se sagraria campeão de pilotos. 

O esquadrão de Ross Brawn deu o 'pulo do gato' ao utilizar o difusor duplo, criando uma vantagem aerodinâmica consideravelmente grande no início da temporada, o que foi suficiente para segurar a reação da Red Bull na segunda metade do ano.

No fim, a equipe conquistou oito vitórias, 15 pódios e cinco poles.

Vitória Pastor Maldonado - GP da Espanha 2012

O GP da Espanha de 2012 ficou marcado por ter um dos vencedores mais inesperados da Fórmula 1, a de Pastor Maldonado. Na ocasião, o piloto da Williams largou da pole, liderou por boa parte da prova e, nas voltas finais, impediu que Fernando Alonso, piloto da Ferrari na época, se aproximasse e faturasse a vitória. 

Essa foi a primeira, e única, vitória do venezuelano na Fórmula 1 e marcou a primeira vitória da Williams desde o GP do Brasil de 2004, oito anos antes.

Vitória de Giancarlo Fisichella no Brasil com a Jordan - 2003

Assim como a vitória de Maldonado, o triunfo de Fisichella não era, nem de longe, esperado. O italiano venceu o GP do Brasil de 2003 pilotando pela Jordan em uma corrida extremamente caótica. 

Uma forte chuva resolveu dar as caras durante toda a prova, o que acabou ocasionando vários acidentes no decorrer da corrida. Por conta disso, o GP foi encerrado sob regime de bandeira vermelha e, consequentemente, gerou uma grande confusão em relação vencedor. 

Incialmente, a vitória foi dada a Kimi Raikkonen, piloto da McLaren, por conta de um erro de cálculo no momento da interrupção da corrida. Contudo, alguns dias depois a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) revisou os dados e concluiu que Fisichella era o verdadeiro líder e, automaticamente, o vencedor. 

Essa foi a única vitória da Jordan na década de 2000 e a última da equipe na Fórmula 1. 

Triunfo da Toro Rosso com o jovem Sebastian Vettel

A única vitória da Toro Rosso na principal categoria do automobilismo aconteceu em 2008 com um jovem alemão chamado Sebastian Vettel. O fim de semana do GP da Itália ficou marcado pelo domínio de Vettel em todas as sessões de pista. 

Com o carro da 'irmã' da Red Bull se dando melhor em situações de pista molhada e baixa temperatura, o alemão conseguiu traduzir a superioridade em vitória e, ao triunfar, se consagrou o piloto mais jovem da história a vencer uma corrida na F1.  

Sexta-feira 13 no ar: cinco 'zebras' na história da F1

Fórmula 1
GP da China
Sexta-feira 13 no ar: cinco 'zebras' na história da F1

