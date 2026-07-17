SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP da Bélgica de F1
Confira detalhes das sessões de sexta-feira (17) no circuito de Spa-Francorchamps
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