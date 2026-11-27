SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP do Catar de F1
Confira os detalhes da sexta-feira de Losail
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Marcelo Kairis conquista pole da Sprint Trophy em Interlagos
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP do Catar
MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint do GP de Valência
Porsche Cup AO VIVO: Assista à classificação da Endurance em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários