SEXTA-LIVRE AO VIVO: Veja debate sobre treinos do GP da Espanha de F1
Veja os detalhes do primeiro dia de ação no Madring
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP - Márquez pede foco em líder Martín: "Só se fala de mim e Bezzechi"
Vicky Farfus é a mais rápida nos testes da F1 Academy na Espanha
F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026
F3: Kato crava pole para GP de Madri; Clerot é segundo e Barrichello 25º
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários