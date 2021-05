A Fórmula 1 colocou os carros na pista de Barcelona nesta sexta-feira (07), com os dois primeiros treinos para o GP da Espanha, quarta etapa do campeonato de 2021.

Será que o ritmo imposto pela Mercedes será uma constante para o restante do fim de semana? Confira o que a equipe do Motorsport.com tem a falar sobre o que pode rolar neste sábado, com o treino de classificação e no domingo, com a corrida.

PODCAST: TELEMETRIA: Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

