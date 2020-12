Nesta sexta-feira, foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP de Sakhir, segunda corrida da Fórmula 1 2020 no Bahrein e penúltima etapa da atual temporada. O anel externo do circuito barenita foi o palco para o brilho de George Russell, que estreou com o pé direito na Mercedes.

O substituto de Lewis Hamilton foi o líder da sessão prática inaugural e também foi destaque no segundo treino livre no deserto de Sakhir. O SEXTA-LIVRE destaca isso e muito mais, com as principais notícias da categoria.

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1