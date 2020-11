Nesta sexta-feira, foram realizados os dois primeiros treinos livres para o GP do Bahrein de Fórmula 1. Por isso, o SEXTA-LIVRE chega com os destaques das sessões práticas inaugurais em Sakhir.

Além disso, os jornalistas Carlos Costa e Guilherme Longo trazem as principais notícias do dia, com foco em Ferrari e Mercedes.

Todas as notícias sobre o GP do Bahrein de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

