Pela primeira vez na história, o GP de Mônaco de Fórmula 1 tem um patrocinador principal: a TAG Heuer garantiu essa honra especial. A marca de relógios de luxo, uma das chamadas 'maisons' do Grupo LVMH, foi revelada como a nova cronometrista oficial da F1 no início do ano - e também como a principal parceira de uma das corridas mais lendárias de todo o calendário.

A LVMH assinou um contrato de dez anos com a categoria principal. Assim, várias marcas do grupo francês de artigos de luxo adquiriram posições de destaque na categoria - o que não é surpreendente, considerando os rumores de um investimento de cerca de um bilhão de dólares americanos (R$5,65 bilhões).

Além da TAG Heuer, a Moet & Chandon também retornou à F1 - como fornecedora de champanhe e patrocinadora do GP da Bélgica. A Louis Vuitton, por sua vez, detém os mesmos direitos de nome para o GP da Austrália e também fornece os baús nos quais são transportados os troféus para as cerimônias de premiação.

Grande investimento

Em suma, é um grande investimento da LVMH - mas também uma enorme oportunidade de se posicionar no topo da F1 enquanto a categoria continua a experimentar um boom histórico.

"Ela [F1] reúne muitas coisas", disse Kristine Drullion, diretora de estratégia e ativação de marca da LVMH, durante um painel no Autosport Business Exchange: Mônaco. "Ela reflete o espírito da época - esse impulso para a ambição, essa velocidade com que grandes objetivos são perseguidos, essa ousadia. E mostra que só é possível alcançar a grandeza como uma equipe - uma ideia que se encaixa muito bem em nossa cultura atual."

"E acima de tudo - embora possa parecer engraçado - ela nos lembra de algo muito antigo, muito profundo: um arquétipo narrativo. É quase como Shakespeare sobre rodas. Trata-se de rivalidades, quedas trágicas e, de repente, surgem novos heróis, até então desconhecidos. Acho que somos viciados nisso porque somos uma cultura que adora um bom entretenimento. E é isso que nos cativa", conclui.

Uma estreita ligação com Mônaco

A oportunidade de estar associado ao GP de Mônaco seria um sonho realizado para qualquer marca - mas para a TAG Heuer, o compromisso tem um significado muito especial.

George Ciz está muito feliz com a parceria com a Fórmula 1 Foto: Alberto Crippa

"Mônaco é algo como o lar espiritual da nossa marca", explica George Ciz, chefe de marketing da TAG Heuer. "Nossa coleção mais icônica é o TAG Heuer Monaco - o primeiro cronógrafo quadrado da história, lançado em 1969."

"O relógio foi criado porque o então diretor da marca, Jack Heuer, se apaixonou pelo Principado - e por essa corrida. Ele queria criar um relógio que celebrasse exatamente isso. Desde então, o relógio se tornou um ícone absoluto - e nós temos feito parte desse GP de várias maneiras. Seja como parceiro da F1 de 1992 a 2003, seja como patrocinador de várias equipes - da Ferrari à McLaren e à Red Bull de hoje. Muitos pilotos usaram nossos relógios - essa conexão é simplesmente incrível."

"Ser o patrocinador do nome aqui agora - é um sonho que se tornou realidade para nós. Nem mesmo em nossos sonhos mais loucos esperávamos isso. E, no entanto, aconteceu por um golpe de sorte - e estamos simplesmente incrivelmente orgulhosos e emocionados. O GP de Mônaco se tornou um momento institucional para nós."



