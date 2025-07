Max Verstappen pode respirar mais aliviado depois da corrida no GP da Áustria, quando alguns pontos em sua superlicença da Fórmula 1 expiraram. No entanto, o holandês da Red Bull ainda segue próximo de uma possível suspensão de uma corrida se for penalizado novamente pelos comissários da FIA.

O sistema de pontos de punição foi criado em 2014 como uma forma de monitorar o comportamento dos pilotos de F1 ao longo da temporada.

Quando os competidores são penalizados com esses pontos, eles são monitorados por meio de sua superlicença e, se um piloto acumular 12 ou mais no espaço de um período de 12 meses, ele será suspenso de uma corrida. Um conjunto de pontos expira depois de um ano.

O ex-piloto da Haas, Kevin Magnussen, foi o primeiro e único piloto da F1 a receber uma suspensão de uma corrida depois de acumular 12 pontos em sua superlicença antes do GP do Azerbaijão de 2024. Posteriormente, ele ficou de fora da corrida e foi substituído por Oliver Bearman.

Depois do GP da Áustria, dois pontos na superlicença de Verstappen expiraram, mas o holandês segue com nove até 27 de outubro, quando mais dois vencem. Se o tetracampeão tomar mais três por outras penalidades, ele será suspenso por uma corrida, se juntando ao dinamarquês ex-F1 na lista de punidos.

Confira a tabela completa de pontos na superlicença da F1:

Piloto Pontos de penalidade PRÓXIMA Expiração DE pontos Max Verstappen 9 27 de outubro Liam Lawson 6 1º de dezembro Lance Stroll 5 1º de dezembro Oliver Bearman 4 2 de novembro Oscar Piastri 4 2 de novembro Yuki Tsunoda 4 14 de junho de 2026 Franco Colapinto 3 27 de outubro Lando Norris 3 1º de dezembro Carlos Sainz 2 13 de abril de 2026 Kimi Antonelli 2 29 de junho de 2026 Alex Albon 2 1º de dezembro Nico Hulkenberg 2 1º de setembro George Russell 1 1º de dezembro Fernando Alonso 0 N/A Gabriel Bortoleto 0 N/A Pierre Gasly 0 N/A Isack Hadjar 0 N/A Lewis Hamilton 0 N/A Charles Leclerc 0 N/A Esteban Ocon 0 N/A

