Sonho de Bottas e prestígio de Hamilton em jogo no GP da Estíria

Depois da abertura da temporada 2020 da Fórmula 1 com o GP da Áustria no último fim de semana, o Red Bull Ring volta a sediar uma etapa do campeonato deste ano, desta vez com o nome de GP da Estíria.

Já que a prova é realizada no mesmo circuito, é impossível não olhar para a corrida anterior a fim de projetar o que está por vir. E as maiores questões em jogo estão entre as principais equipes e passam por alguns dos mais renomados pilotos da categoria.

Por incrível que pareça, o hexacampeão é um dos que estarão sob grande escrutínio. Após ficar em quarto na classificação final no domingo passado, Lewis Hamilton precisa melhorar e estará sendo observado no quesito desportivo, após acidente com o tailandês Alex Albon. Aliás, a Mercedes do britânico e a Red Bull do 'rival', assim como a Ferrari, também estarão no centro dos holofotes, como destaca o Motorsport.com.

O sonho de Valtteri Bottas

O piloto da Mercedes desbancou o companheiro pela pole e liderou toda a corrida passada, ganhando muitos 'pontos' na equipe. Mas será que Bottas será capaz de superar o hexacampeão de novo? O que está em jogo é o sonho do título por parte do finlandês.

A confiabilidade da Mercedes

A equipe alemã foi bastante superior no GP da Áustria, mas teve problemas com os sensores das caixas de câmbio e um abandono duplo foi uma possibilidade real. Resta ver se o time da Mercedes resolveu o problema causado pelas zebras de Spielberg.

O prestígio de Hamilton

O acidente com Albon já é o segundo envolvendo os pilotos recentemente. No GP do Brasil de 2019, Hamilton também acabou com a corrida do tailandês. Não à toa, o hexacampeão já tem a conduta desportiva questionada. A ver como ele reage no GP da Estíria.

A honra da Ferrari

A escuderia foi muito mal na classificação e só não passou vergonha maior na corrida por causa da grande atuação de Charles Leclerc. O monegasco tirou o 'coelho da cartola' para chegar em segundo, mas o carro é ruim. A equipe, porém, tem atualizações. Suficientes?

A empolgação da 'Mercedes rosa'

Inspirado na Mercedes 'original' de 2019, o carro de 2020 da Racing Point é rápido e chegou a empolgar com Sergio Pérez no último domingo. O mexicano, porém, não conseguiu se manter à frente das máquinas da McLaren. Será que a Mercedes rosa só empolgou?