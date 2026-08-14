Steiner admite desejo de voltar à F1, mas impõe condição

Guenther Steiner, ex-chefe da Haas e hoje CEO da equipe Tech3 na MotoGP, admitiu que estaria aberto a retornar à Fórmula 1, desde que a oportunidade fosse um “projeto” genuíno.

Steiner, que rapidamente se tornou uma figura querida pelos fãs por causa da série da Netflix Drive to Survive, deixou o cargo de chefe da Haas em janeiro de 2024. Desde sua saída da equipe americana, o executivo virou convidado regular do podcast The Red Flags e comentarista.

Durante uma entrevista no podcast Up To Speed, Steiner confirmou que estaria aberto a um retorno à categoria máxima: "Eu voltaria [à F1] se houvesse um projeto de que eu gostasse”.

“Há tantas coisas que gosto de fazer, e se você observar minha trajetória, os últimos 10 a 20 anos foram sempre marcados por projetos. Eu não estava atrás de um emprego só por trabalhar; não diria que é chato para mim, mas não há emoção suficiente. Precisa ser algo que realmente me desafie".

Guenther Steiner Foto: Jayce Illman / Getty Images

“Vocês devem estar se perguntando agora o que significa um projeto. Um projeto é algo que você mesmo pode moldar, não é só entrar porque eu não vivo de um cargo. Não dou a mínima para o cargo. Para mim, o que importa é fazer algo que eu gosto de fazer".

Steiner continuou brincando sobre ter dado os primeiros passos no mundo da televisão porque “queria ser tão bom quanto o David” Coulthard, ex-piloto de F1 e comentarista, que também participava do podcast.

“Quando saí, fui para a TV. Eu nem sabia que essa indústria existia. Mas então recebi uma oferta e disse que tentaria, porque queria ser tão bom quanto o David. Ainda não consegui. Então, acho que foi mais fácil montar uma equipe de F1 do que chegar a ser tão bom quanto o David na TV", concluiu.