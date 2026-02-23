Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo

“Para mim, isso simplesmente não é Fórmula 1”, chegou a dizer Max Verstappen durante os testes da principal categoria do automobilismo no Bahrein. O tetracampeão criticou abertamente que, sob o novo regulamento, há uma ênfase excessiva em questões como a gestão de energia.

Fernando Alonso expressou uma opinião semelhante, explicando que agora é necessário pilotar deliberadamente devagar em algumas curvas para economizar energia. “A essa velocidade, qualquer um pode pilotar o carro, até mesmo um chef de cozinha”, disse o bicampeão de forma irônica.

Chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella não compartilha dessa opinião. “Acho que o que vimos aqui no Bahrein confirma definitivamente que ainda se trata do maior desafio [automobilismo]”, disse ele sobre a situação atual da F1. "Se tenho algo a dizer sobre estas regras é que os carros derrapam muito mais e ainda mais é exigido do piloto, para que ele possa tirar o máximo do carro".

Ele considera que, este ano, os pilotos têm ainda mais responsabilidade do que antes, porém, Stella também admite que o Bahrein é uma das pistas em que a gestão de energia não desempenha um papel tão importante.

“Em Barcelona, a situação foi um pouco diferente”, lembra ele, referindo-se ao shakedown no Circuito da Catalunha, duas semanas antes dos primeiros dias em Sakhir. Enquanto se acumula muita energia naturalmente na pista barenita, o estilo de pilotagem na Espanha exige outras habilidades. Portanto, é preciso esperar para ver como será a situação em outros locais.

“Acho que essas duas pistas não refletem necessariamente um quadro completo”, ponderou o chefe da equipe McLaren. Certamente haverá circuitos no calendário em que, mesmo com o novo regulamento, será necessário “frear o mais tarde possível e acelerar o máximo possível em cada curva” para conseguir o tempo de volta mais rápido no final. Mas, em algumas pistas, isso provavelmente não será o caso.

“Precisamos observar a situação um pouco mais”, conclui Stella. Mesmo assim, para ele já está claro que a F1 continua sendo o maior desafio possível para os pilotos – e talvez até um pouco maior do que nos anos anteriores.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!