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Stewart reflete sobre avanço da segurança na F1: "Erros não custam mais vidas"

Tricampeão acredita que "tudo melhorou" e novos padrões permitem maior agressividade por parte dos pilotos

Lydia Mee
Publicado:
Jackie Stewart

Jackie Stewart

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Tricampeão de Fórmula 1, Jackie Stewart acredita que os pilotos atuais podem ser mais agressivos do que as gerações anteriores pois podem tirar proveito dos padrões de segurança amplamente melhorados da categoria.

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Em uma entrevista com o neto, Lucas Stewart, o escocês de 87 anos refletiu sobre todo seu esforço para aumentar a segurança no automobilismo durante as décadas de 1960 e 1970. 

"Eles adotam uma postura muito mais preventiva em relação à segurança e, ao mesmo tempo, esses avanços levaram o automobilismo a um nível de segurança que nunca havia existido antes. Eles [pilotos] ainda cometem erros, mas esses erros não custam vidas como acontecia no passado", disse Stewart ao ser questionado sobre como os estilos de pilotagem mudaram à medida que a segurança avançou.

“Então, tudo melhorou. Não é mais colorido, glamouroso ou emocionante como antes. A F1 sempre foi assim e hoje ela é global. Agora está em uma situação muito boa. O risco de morte é muito menor em comparação com o passado e isso é bom”. 

Durante a carreira de Stewart como piloto, as consequências de um acidente muitas vezes eram fatais. Aos 87 anos, ele apontou para os bancos memoriais espalhados pelos jardins de sua casa: "Era ridiculamente perigoso. A maioria dos meus amigos está morta. Quase todos os bancos nesta área da nossa casa são dedicados a um piloto que perdeu a vida. Então, eu tive que fazer algo a respeito para tornar isso mais seguro. Hoje, temos mais segurança no automobilismo do que jamais tivemos".

"Eles são todos amigos e nós nem sequer parávamos a corrida. Continuávamos pilotando enquanto alguém perdia a vida. É uma realidade impressionante. E você sabia quem era. Às vezes, era uma cena terrível: só era possível identificar quem havia morrido pelo capacete, que tinha sido retirado após o acidente. Esse tipo de coisa não acontece hoje". 

"Hoje, tudo é administrado de forma muito mais completa e não perdemos pilotos na mesma proporção. Não é impossível que uma morte aconteça, mas certamente é muito menos provável em comparação com os anos anteriores", acrescentou. 

Questionado pelo neto sobre como ele espera ser lembrado, Stewart foi claro: "Tornar o automobilismo mais seguro foi uma das coisas que puderam fazer parte da minha vida. O número de amigos que morreram, em muitos casos totalmente desnecessariamente, foi reduzido a um novo patamar, e isso foi levado adiante por muitos outros". 

"Mas talvez eu tenha sido o primeiro, porque isso não foi necessariamente bem recebido quando estávamos fazendo os circuitos mudarem para que continuássemos pilotando. Tudo isso teve que acontecer porque havia tanta morte acontecendo, era ridículo continuar. Fui apenas parte desse período". 

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