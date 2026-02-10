Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1 - Stroll reclama de novo carro e provoca Russell: "Talvez ele vença por 30 segundos"

Canadense diz que sente falta da antiga era dos motores a combustão e critica 'corrida de gerenciamento' dos carros atuais

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Stroll provoca Russell: “Ele não vai se importar se estiver na frente”

Pouco antes do início da temporada 2026 da Fórmula 1 em Melbourne, os novos regulamentos já são motivo de muita discussão no paddock. As palavras-chave são: gerenciamento de energia. Os pilotos precisam gerir da forma mais eficaz possível os 350 kW de potência elétrica fornecidos pelo MGU-K. Isso leva a manobras por vezes “não naturais” ao volante.

Leia também:

George Russell já confirmou que a redução de marcha nas retas — um cenário contra o qual Max Verstappen já havia alertado há anos — pode realmente ocorrer. No entanto, o piloto da Mercedes não considerou isso antinatural e comparou com a redução de marcha em um carro de rua em uma ladeira. Além disso, vários pilotos, incluindo Esteban Ocon, esperam até mesmo lift-and-coast durante a classificação.

Lance Stroll completou apenas duas voltas de instalação no shakedown em Barcelona e, portanto, ainda não tem uma visão completa das novas regras. Mas quando os comentários de Russell foram mencionados no lançamento da Aston Martin na Arábia Saudita, o canadense teve que rir.

“Tenho certeza de que, se George vencer na Austrália com sua Mercedes com talvez 30 segundos de vantagem, ele não se importará em reduzir a marcha nas retas ou fazer muito lift-and-coast. Talvez ele mude de ideia até lá.”

Quando questionado se ele realmente espera que a Mercedes esteja tão à frente no início da temporada, Stroll continuou: “Normalmente, com novas regras, há sempre um campo muito disperso. Não tenho uma bola de cristal, mas sim.”

 

A saudade de Stroll

De modo geral, Stroll não é um grande fã da direção que a F1 está tomando. “Eu venho dizendo isso há muito tempo: eu gostaria de ter motores a combustão com combustíveis sintéticos, mas não sou eu quem faz as regras, eu apenas piloto os carros.”

“Infelizmente, o automobilismo evoluiu mais nessa direção com o desempenho das baterias. Desde que estou nisso, ou seja, nos últimos 10 anos, mesmo nas corridas, tudo se resume à gestão de combustível e pneus, não se corre mais no limite.”

“Com os pneus que temos agora, não é possível atacar a fundo mesmo em muitas voltas de classificação, sob determinadas condições. Eu adoraria correr em uma era da F1 como a que vimos no passado: com reabastecimento, carros leves, bons pneus, em que se pode sempre ir a fundo. Mas, infelizmente, não é isso que temos hoje.”

No entanto, sua conclusão continua pragmática: “Quem estiver na pole na Austrália não vai se importar com nada disso.”

O que a McLaren perdeu

Além da gestão de energia, os pilotos destacaram outro aspecto após as primeiras impressões com os novos carros: os carros de 2026 têm significativamente menos downforce. Isso se deve, em parte, ao fato de se depender menos do efeito solo e, em parte, ao fato de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ter voltado a se concentrar em carros que possam rodar mais próximos uns dos outros.

Lando Norris chegou a dizer que, em alguns aspectos — por exemplo, no estilo de pilotagem necessário —, o carro parece mais um de Fórmula 2.

Quando Fernando Alonso ouviu essas palavras na Arábia Saudita, um sorriso se espalhou pelo rosto do espanhol. “Ele deu um passo maior do que nós! Digamos que ele perdeu 100 ou 120 pontos de downforce; nós perdemos muito menos. Portanto, acho que nossa adaptação foi muito mais fácil.”

Com isso, Alonso se refere à difícil temporada de 2025 que a Aston Martin teve. A perda de downforce para a equipe de Silverstone foi, portanto, menos dramática do que para equipes de ponta como a McLaren.

Corrida contra o tempo em Barcelona

Embora a sensação no cockpit tenha lembrado Norris de seus dias na Fórmula 2, os dados mostram que o quadro é menos dramático em termos de tempos de volta. Enquanto alguns cenários apocalípticos antes da temporada falavam em tempos de Fórmula 2, isso não se confirmou de forma alguma no shakedown em Barcelona.

Lewis Hamilton liderou a lista de tempos com 1min16s348 – quase cinco segundos mais lento que a volta da pole de Oscar Piastri em 2025. É importante notar que as condições em Barcelona durante o shakedown frio de janeiro não foram representativas e que este é apenas o início de uma curva de desenvolvimento acentuada. Para comparação: a pole da Fórmula 2 no ano passado na Espanha foi de 1:25,180, estabelecida por Arvid Lindblad.

Embora ainda haja preocupações com as novas regras, Stroll acrescentou que o ciclo regulamentar anterior também não foi muito divertido e que não se deve glorificá-lo demais.

“Não acho que a última geração de carros fosse particularmente agradável de guiar. Eles eram muito rígidos e pesados — não sei, talvez gostemos mais desses carros menores, mas só o tempo dirá.”

