A estreia de Lance Stroll no GT World Challenge Europe, em Paul Ricard, terminou de forma discreta, já que o Aston Martin #18 da Comtoyou Racing ficou em 48º lugar após um abandono no final da corrida, devido a uma série de punições ocorridos ao longo da prova.

Na corrida de seis horas, Mari Boya, parte do trio de Stroll, foi quem largou, seguido pela participação do ex-F1 Roberto Merhi, com o piloto da Aston Martin F1 entrando no carro apenas na parte final da corrida, após o anoitecer e em condições às quais não estava totalmente acostumado, já que problemas técnicos o impediram de realizar treinos noturnos antes da corrida.

Boya havia perdido posições na primeira parte da corrida, caindo abaixo do top 30 após largar em 15º, enquanto Merhi estava em 38º quando passou o carro para Stroll com pouco menos de duas horas restantes.

Stroll, que registrou a oitava volta mais rápida da corrida entre todos os pilotos, teve seu avanço limitado, e a equipe acabou abandonando pouco antes do final da corrida devido a um problema na caixa de câmbio.

O carro #18 havia recebido inúmeras penalidades antes de Stroll entrar na corrida, tanto por sair da pista quanto por não respeitar as bandeiras azuis, com Boya também recebendo uma penalidade de stop-and-go por uma batida anterior.

Outro Aston Martin Vantage GT3 Evo da equipe Comtoyou, o carro #7 pilotado por Mattia Drudi, Marco Sorensen e Nicki Thiim, conquistou a vitória.

O Aston Martin pilotado por Lance Stroll, Roberto Merhi e Mari Boya terminou em 48º lugar em Paul Ricard. Foto: SRO

Stroll aproveitou a pausa inesperada no calendário da F1 para disputar sua primeira corrida de GT, formando equipe com o ex-piloto da Manor F1, Merhi, e o vencedor de corridas da Fórmula 3, Boya – este último também faz parte do programa de jovens pilotos da Aston.

Max Verstappen também esteve presente em Paul Ricard, mas na função de chefe de equipe de sua própria equipe, com sua equipe da Mercedes, pilotada por Daniel Juncadella, Jules Gounon e Chris Lulham, conquistando o nono lugar geral.

O próprio Verstappen voltará à ação em um Mercedes ainda este mês, quando disputará duas corridas preparatórias de quatro horas para as 24 Horas de Nurburgring, formando dupla com Lucas Auer, que integrou a equipe Mercedes Mann-Filter que terminou em segundo lugar em Paul Ricard no sábado.

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!