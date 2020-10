O piloto da Racing Point, Lance Stroll, revelou que testou positivo para Covid-19 após o GP de Eifel, mas já está recuperado para correr em Portimão neste fim de semana. O canadense é o segundo piloto da Fórmula 1 a testar positivo após seu companheiro de equipe Sergio Pérez, que perdeu as duas corridas de Silverstone em agosto.

Stroll perdeu a prova em Nurburgring após não se sentir bem na manhã de sábado, sendo rapidamente substituído por Nico Hulkenberg, que também correu no lugar de Pérez nos GPs da Grã-Bretanha e dos 70 Anos.

Ele havia testado negativo antes do fim de semana na Alemanha, mas um teste feito na sequência deu positivo. Stroll acrescentou que ele fez outro teste nesta segunda, que deu negativo, tornando-o apto a correr no GP de Portugal deste fim de semana em Portimão.

"Quero que todos saibam que, recentemente, eu testei positivo para Covid-19 após o GP de Eifel", escreveu em suas redes sociais. "Estou me sentindo 100% recuperado e já testei negativo desde então".

"Vou explicar para todos o que aconteceu: eu cheguei em Nurburgring após testar negativo nos testes normais pré-corrida. Na manhã de sábado eu comecei a me sentir mal, acordei com dores no estômago. Eu segui os protocolos da FIA e me isolei no motorhome, sem reentrar no paddock".

"Eu não era capaz de correr, então fui pra casa no domingo de manhã. Como ainda estava mal, fiz outro teste de Covid no domingo. No dia seguinte, o resultado positivo chegou, então fiquei em casa, em auto isolamento nos dez dias seguintes. Por sorte, meus sintomas foram fracos".

"Fiz outro teste nesta segunda e meu resultado deu negativo. Me sinto bem e mal posso esperar para estar novamente com a equipe e correr em Portugal".

Durante o GP de Eifel, o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, destacou que Stroll havia testado negativo.

"Ele não está se sentindo bem desde a Rússia. Acho que é uma gripe. De primeira já pensamos que o melhor era testá-lo para o vírus. Fizemos múltiplos testes, incluindo os tradicionais antes da corrida. Deu negativo, umas três ou quatro vezes. Ele não tem os sintomas clássicos de Covid-19".

Antes da notícia de Stroll ter testado positivo, o diretor de provas da FIA Michael Masi disse que a doença do canadense não expunha furos nos protocolos de Covid-19 da Federação.

A Racing Point está em terceiro no Mundial de Construtores, em uma batalha acirrada contra McLaren e Renault. Já Stroll é o nono entre os pilotos, tendo conquistado o único pódio da equipe no ano, em Monza.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

CEO da F1 cita outros esportes e diz que categoria não pode usar “camisa de força” contra mudanças

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?