TABELA: Bottas não garante vice, mesmo com abandono de Verstappen

O GP de Sakhir foi uma das provas mais malucas da F1 em 2020, com acidente logo no início, erros da quase infalível Mercedes e, no final, um vencedor inédito na F1.

No sobe e desce das posições, Valtteri Bottas poderia ter garantido o vice-campeonato matematicamente, após o abandono de Max Verstappen logo na primeira volta, mas isso não aconteceu.

Após a corrida no Bahrein, a diferença entre os dois é de 16 pontos, 205 a 189, já que o finlandês teve que se conformar a oitava posição.

No Mundial de Construtores, a briga entre Racing Point, McLaren e Renault pela terceiera posição continua quente. A futura equipe Aston Martin tem 194 pontos, 22 a mais que o time francês, em quinto.

Confira as tabelas após o GP de Sakhir

Mundial de construtores