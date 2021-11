A exclusão de Lewis Hamilton da classificação da sexta jogou a favor de Max Verstappen neste sábado. Mesmo com o holandês terminando em segundo na corrida Sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, o fato do heptacampeão ter terminado fora da zona de ponto significa que a diferença no Mundial de Pilotos aumentou.

Agora Verstappen, tem 21 pontos de vantagem para Hamilton, após conquistar mais dois em sua campanha pelo primeiro título na F1 neste sábado. São 314,5 pontos contra 293,5 do rival da Mercedes, enquanto o vencedor Valtteri Bottas subiu para 188, 23 a mais do que Sergio Pérez.

Confira a situação do Mundial de Pilotos:

Entre os Construtores, a vitória faz com que a Mercedes abra mais um ponto de vantagem para a Red Bull.

Confira a situação do Mundial de Construtores:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 481.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 3 - - - 2 Red Bull Racing 479.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 2 - - - 3 Ferrari 269.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 1 - - - 4 McLaren 255 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 - - - - 5 Alpine 106 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 - - - - 6 AlphaTauri 106 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 - - - - 7 Aston Martin Racing 68 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 11 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

