Após o grande triunfo em Silverstone, no GP de 70 anos da F1, Max Verstappen teve outro grande motivo para festejar. O piloto da Red Bull é agora o segundo colocado no Mundial, com 77 pontos. Valtteri Bottas, ‘apenas’ o terceiro colocado na corrida, tem 73 e vê o líder, Lewis Hamilton, ainda mais longe, da terceira posição.

Charles Leclerc, mesmo com dificuldades com a Ferrari, é o quarto colocado, com 45 pontos.

Confira a tabela do campeonato