A Tailândia avançou os planos para trazer um GP de Fórmula 1 para as ruas de Bangkok depois que o governo aprovou uma proposta durante uma reunião na terça-feira. O plano prevê que a F1 vá para a Tailândia a partir de 2028 em um contrato inicial de cinco anos, com 1,2 bilhão de dólares (ou R$ 6.614 bilhões) a ser reservado para a proposta.

A notícia foi anunciada durante uma coletiva de imprensa na qual o ministro do turismo Sorawong Thienthong mencionou a soma de 11 dígitos que havia sido aprovada - o que significa que uma corrida na Tailândia parece cada dia mais provável.

No início desta temporada, o CEO da F1, Stefano Domenicali, visitou Bangkok para discutir o potencial das corridas na capital, enquanto o piloto tailandês da Willams, Alex Albon, passou um tempo com o primeiro-ministro.

Seguindo os passos de Domenicali, Albon conversou com Paetongtarn Shinawatra antes de ir para o GP do Japão em abril e ficou impressionado com o que viu dos projetos atuais.

"Está progredindo, obviamente nada está finalizado, mas é muito bom ver o comprometimento da Tailândia", disse Albon na época de sua visita.

Alex Albon, Williams Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Eles estão levando isso muito a sério. E acho que, como produto, eles têm um produto muito forte. Se você vir os projetos... Se você vir como eles são sérios".

"Eu vi uma visão genérica do que eles estão tentando fazer com ele. E sim, parece bom, mas acho que não posso dizer [muito mais]. Portanto, prefiro não falar sobre isso. Mais uma vez, não quero falar muito, mas estou acompanhando muitos eventos interessantes".

As autoridades tailandesas estão ansiosas para receber uma corrida de F1, dada a receita proveniente da realização de uma etapa do campeonato mundial, e foi relatado que o governo tem um memorando de entendimento em vigor com a F1.

Ainda não se sabe como e onde o GP da Tailândia se encaixaria no calendário atual da F1, que já tem 24 etapas, um número que Domenicali sugeriu que a categoria não quer ultrapassar, apesar de haver espaço para mais um GP dentro dos regulamentos atuais.

No entanto, com a rotação de várias etapas europeias nos próximos anos, é provável que haja uma lacuna para incluir a corrida de Bangkok.

Ímola como GP "reserva"

Domenicali, em entrevista ao jornal italiano Il Resto del Carlino, também afirmou que o circuito de Ímola, que deixará o calendário da F1 em 2026, assumirá o posto de etapa "reserva" da categoria no próximo ano.

"Antes de tudo, para 2026, Imola será nossa primeira opção de reserva. Se, por qualquer motivo, um dos nossos destinos não se concretizar, retornaremos a Ímola com nossos carros e nossos pilotos", disse Domenicali

No entanto, ele revela que 2027 será o ponto de partida para o 'rodízio' de etapas europeias: "A partir de 2027, podemos explorar uma alternância entre os circuitos europeus clássicos; é uma ideia que estamos avaliando com todas as partes interessadas".

"Não se trata de um adeus, nem de uma queda irreparável. Desde o início, deixei claro que é necessário respeitar a realidade, e quem propõe eventos globais tem suas exigências; não podemos ignorá-las. Dito isso, Ímola continua no nosso radar", concluiu.

