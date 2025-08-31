EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia
Ex-piloto da Minardi na F1 foi tema na mídia por problema com a PM em São Paulo por irregularidades em carro que conduzia, mas cita procedimento 'normal'
A Polícia Militar de São Paulo divulgou neste domingo (31) que, durante a madrugada, um homem havia sido encaminhado ao 14º DP de Pinheiros por conduzir veículo notificado por apropriação indébita. O envolvido em questão é o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, que deu sua versão ao Motorsport.com de como foi o caso e negou ter sido preso.
De acordo com o esportista, que já chegou até a ser cogitado na Ferrari na categoria máxima do automobilismo, e seus familiares, ele guiava o carro de um cliente e, ao ser abordado em blitz, passou por procedimento legal 'padrão'. Isso porque o automóvel estava, no momento, sem a placa, e ao checar a documentação do veículo, a autoridade de segurança notou processos judiciais em nome do proprietário - que não é Tarso.
O manifesto da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) divulgado à imprensa consta que o veículo, uma Lamborghini Gallardo, apresentava bloqueios administrativos e um boletim de ocorrência anterior de apropriação indébita.
Tarso Marques correu pela Minardi na Fórmula 1 em 1996, 1997 e 2001.
Foto de: Motorsport Images
O carro foi apreendido e o ex-piloto encaminhado à delegacia, mas ele garante que o procedimento foi normal. "Chegando lá, pegaram a placa e notaram que havia algumas pendências", contou o ex-piloto ao Motorsport.com. "Perguntei o que e falaram de multa e um processo, não sei se trabalhista", continuou, referenciando-se à ação que acarretou a ocorrência.
"Nesse caso, eu estava como fiel depositário. Aquele termo eu nem entendi. Até falei que, se quisessem apreender o carro, eu resolveria tudo para, depois, recuperá-lo", disse. O termo fiel depositário classifica um indivíduo como em posse de um bem para guardá-lo e conservá-lo. Como o carro detinha o processo, Tarso Marques teve que responder por receptação, que seria a posse de produto ilegal.
Outro termo citado pela SSP-SP é o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Questionado pelo Motorsport.com por que a Lamborghini Gallardo estava sem a placa, ele respondeu que o automóvel já foi entregue pelo cliente sem o item.
Brasileiro foi companheiro de equipe de Fernando Alonso, que começava a carreira na F1.
Foto de: Minardi Formula 1
"Porque (esses carros) fazem parte de vídeos, e todos quando chegam, a gente deixa sem a placa, ou põe em cima. É para evitar que a placa fique aparecendo por aí (nas produções). Às vezes, sai para testar sem ela", explicou o ex-piloto, ressaltando, em seguida, que não cabe a ele esclarecer os processos administrativos. "Quem teria de se explicar é a empresa do dono. Não cabe a mim", disse.
E foi justamente isso que teria o levado à delegacia. "Perguntei: 'Não é multar e libera? Ele (policial) respondeu que não, porque mudou a lei. É prevenção e tem que ir ao pátio", relembrou Tarso. O procedimento é uma forma da Polícia Militar de checar se o condutor em posse responde por crimes ou outros processos.
O boletim de ocorrência da PM-SP utiliza o termo 'prisão em flagrante' no caso, especificando-o como parte da Operação Direção e levando em conta os problemas administrativos citados pelo ex-piloto ao Motorsport.com. O manifesto cita, também, o momento relatado por Tarso Marques em que ele pediu para recolocar a placa na Lamborghini Gallardo.
A entidade adiciona que, além de débitos de IPVA e autuações, o veículo também estava com licenciamento em atraso desde 2013, bem como sofria de restrições judiciais. A empresa dona do automóvel, segundo a Polícia Militar, já foi condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.
