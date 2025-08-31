Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia

Ex-piloto da Minardi na F1 foi tema na mídia por problema com a PM em São Paulo por irregularidades em carro que conduzia, mas cita procedimento 'normal'

Fabio Tarnapolsky Erick Gabriel
Editado:

A Polícia Militar de São Paulo divulgou neste domingo (31) que, durante a madrugada, um homem havia sido encaminhado ao 14º DP de Pinheiros por conduzir veículo notificado por apropriação indébita. O envolvido em questão é o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, que deu sua versão ao Motorsport.com de como foi o caso e negou ter sido preso.

Leia também:

De acordo com o esportista, que já chegou até a ser cogitado na Ferrari na categoria máxima do automobilismo, e seus familiares, ele guiava o carro de um cliente e, ao ser abordado em blitz, passou por procedimento legal 'padrão'. Isso porque o automóvel estava, no momento, sem a placa, e ao checar a documentação do veículo, a autoridade de segurança notou processos judiciais em nome do proprietário - que não é Tarso.

O manifesto da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) divulgado à imprensa consta que o veículo, uma Lamborghini Gallardo, apresentava bloqueios administrativos e um boletim de ocorrência anterior de apropriação indébita.

Tarso Marques correu pela Minardi na Fórmula 1 em 1996, 1997 e 2001.

Tarso Marques correu pela Minardi na Fórmula 1 em 1996, 1997 e 2001.

Foto de: Motorsport Images

O carro foi apreendido e o ex-piloto encaminhado à delegacia, mas ele garante que o procedimento foi normal. "Chegando lá, pegaram a placa e notaram que havia algumas pendências", contou o ex-piloto ao Motorsport.com. "Perguntei o que e falaram de multa e um processo, não sei se trabalhista", continuou, referenciando-se à ação que acarretou a ocorrência.

"Nesse caso, eu estava como fiel depositário. Aquele termo eu nem entendi. Até falei que, se quisessem apreender o carro, eu resolveria tudo para, depois, recuperá-lo", disse. O termo fiel depositário classifica um indivíduo como em posse de um bem para guardá-lo e conservá-lo. Como o carro detinha o processo, Tarso Marques teve que responder por receptação, que seria a posse de produto ilegal.

Outro termo citado pela SSP-SP é o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Questionado pelo Motorsport.com por que a Lamborghini Gallardo estava sem a placa, ele respondeu que o automóvel já foi entregue pelo cliente sem o item.

Brasileiro foi companheiro de equipe de Fernando Alonso, que começava a carreira na F1.

Brasileiro foi companheiro de equipe de Fernando Alonso, que começava a carreira na F1.

Foto de: Minardi Formula 1

"Porque (esses carros) fazem parte de vídeos, e todos quando chegam, a gente deixa sem a placa, ou põe em cima. É para evitar que a placa fique aparecendo por aí (nas produções). Às vezes, sai para testar sem ela", explicou o ex-piloto, ressaltando, em seguida, que não cabe a ele esclarecer os processos administrativos. "Quem teria de se explicar é a empresa do dono. Não cabe a mim", disse.

E foi justamente isso que teria o levado à delegacia. "Perguntei: 'Não é multar e libera? Ele (policial) respondeu que não, porque mudou a lei. É prevenção e tem que ir ao pátio", relembrou Tarso. O procedimento é uma forma da Polícia Militar de checar se o condutor em posse responde por crimes ou outros processos.

O boletim de ocorrência da PM-SP utiliza o termo 'prisão em flagrante' no caso, especificando-o como parte da Operação Direção e levando em conta os problemas administrativos citados pelo ex-piloto ao Motorsport.com. O manifesto cita, também, o momento relatado por Tarso Marques em que ele pediu para recolocar a placa na Lamborghini Gallardo.

A entidade adiciona que, além de débitos de IPVA e autuações, o veículo também estava com licenciamento em atraso desde 2013, bem como sofria de restrições judiciais. A empresa dona do automóvel, segundo a Polícia Militar, já foi condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira.

É O CAOS NA HOLANDA! PIASTRI VENCE, NORRIS ABANDONA, HADJAR NO PÓDIO, FERRARI E BORTOLETO SOFREM

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Fabio Tarnapolsky Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

Principais comentários
Mais de
Fabio Tarnapolsky
F1: Piastri vence caótico GP da Holanda, Norris e Ferrari vivem 'desastre' e Bortoleto é 15º

F1: Piastri vence caótico GP da Holanda, Norris e Ferrari vivem 'desastre' e Bortoleto é 15º

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Piastri vence caótico GP da Holanda, Norris e Ferrari vivem 'desastre' e Bortoleto é 15º
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda

F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda
F1: Bortoleto aplaude Hulkenberg por "trabalho incrível" na Espanha e se anima com Sauber

F1: Bortoleto aplaude Hulkenberg por "trabalho incrível" na Espanha e se anima com Sauber

Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Bortoleto aplaude Hulkenberg por "trabalho incrível" na Espanha e se anima com Sauber

Últimas notícias

INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025

INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025

Indy Indy
Nashville
INDY: Newgarden vence última corrida da temporada 2025
NASCAR CUP AO VIVO: Assista à etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025

NASCAR CUP AO VIVO: Assista à etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025

NAS NASCAR Cup
Darlington II
NASCAR CUP AO VIVO: Assista à etapa de Darlington, abertura dos playoffs de 2025
EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia

EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia

F1 Fórmula 1
EXCLUSIVO: Tarso Marques nega prisão e revela como foi parar na delegacia
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros