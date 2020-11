A volta da Fórmula 1 ao Istambul Park para o GP da Turquia de 2020 está cada vez mais próxima! Por isso, o TELEMETRIA recebe Rico Penteado, que chefiou o departamento de motores da Renault, para mais detalhes sobre a prova deste fim de semana.

Além disso, o programa desta quarta-feira traz as principais notícias da categoria máxima do automobilismo mundial.

