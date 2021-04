O fim de semana da Fórmula 1 está chegando e com ele o TELEMETRIA, o programa que abre as portas de Ímola, local do GP da Emilia Romagna no fim de semana. Ex-engenheiro da Renault na F1, Rico Penteado vai falar tudo sobre o que esperar da segunda etapa do campeonato de 2021, além de responder perguntas do público.

Além disso, o veredito sobre os segredos do motor Honda da Red Bull e AlphaTauri, tidos como os mais potentes do atual grid, superando as temidas unidades da Mercedes.

ASSISTA:

PODCAST: Empatia zero. Quais são os pilotos mais 'malas' da F1?

Your browser does not support the audio element.