O GP da França volta ao calendário da F1 após ausência de 2020 por causa da pandemia. E se tem GP, tem o programa TELEMETRIA, com Rico Penteado, brasileiro, ex-engenheiro da Renault na F1 por quase duas décadas.

Na pauta, tudo o que pode rolar no fim de semana em Paul Ricard, além da repercussão da renovação de contrato de Esteban Ocon com a Alpine até 2024, a grande novidade do dia na categoria.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.