A edição do TELEMETRIA desta quarta-feira é especialíssima. O programa traz as perspectivas para o GP da Grã-Bretanha, quarta etapa do Mundial de F1 de 2020 no próximo fim de semana, com a participação de Ricardo Penteado.

Os jornalistas Carlos Costa, Erick Gabriel e Felipe Motta recebem Rubens Barrichello, para relembrar a primeira e histórica vitória do piloto na Fórmula 1, que completa 20 anos nesta quinta-feira.

