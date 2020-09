TELEMETRIA: Crise sem fim da Ferrari pode piorar em casa

A F1 chega à Itália no próximo fim de semana, dando continuidade ao ‘baile’ da Mercedes sobre os rivais e a crise da Ferrari, que parece não ter fim. As características do circuito de Monza são semelhantes aos de Spa-Francorchamps, local em que a escuderia italiana sofreu.

Esse e outros assuntos fazem parte do TELEMETRIA nesta quarta-feira, dando o pontapé inicial em um dos fins de semanas mais aguardados e tradicionais do ano. Os jornalistas Erick Gabriel e Guilherme Longo explicam tudo para você.

Assista ao vivo

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?