TELEMETRIA: Ferrari descobre problema de Leclerc e Renault ‘tira o pé’ contra Racing Point

Neste fim de semana, a Fórmula 1 tem a disputa do GP da Bélgica, uma das etapas mais tradicionais do calendário. Por isso, o Motorsport.com traz as principais notícias que agitam o ‘pré-corrida’ da F1 no TELEMETRIA.

Entre os destaques, a descoberta da Ferrari em relação ao problema no carro de Charles Leclerc e a desistência da Renault quanto à apelação da decisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) contra a Racing Point.

Confira isso e muito mais com os jornalistas Felipe Motta, Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo, além da participação sempre especial de nosso colaborador Rico Penteado, que trabalhou durante anos como engenheiro da F1.